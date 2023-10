Wta Pechino - Avanzano a fatica Sabalenka e Gauff. Tutto facile per Swiatek

© Emmanuel Wong/Getty Images

Ad aprire i giochi sul Diamond Stadium sono state Aryna Sabalenka e la qualificata Katie Boulter. La nuova numero uno del mondo è riuscita a chiudere in due set con il punteggio di 7-5, 7-6( 2) , ma la partita si è rivelata molto più complicata del previsto.

La bielorussa ha messo in difficoltà l’avversaria nei primi tre game in risposta; la britannica, però, ha cancellato otto palle break e sorpreso Sabalenka sul 3-3. Boulter ha sentito la pressione quando è stata chiamata a servire per il set e ha rimesso in corsa Sabalenka.

La bielorussa si è salvata in ben otto occasioni in un interminabile undicesimo game e trovato il break decisivo in quello successivo. Anche nella seconda frazione di gioco, Boulter ha avuto la chance di servire per pareggiare i conti.

La britannica si è fermata nuovamente a un passo dal traguardo e ha alzato bandiera bianca in un tie-break dominato da Sabalenka. Sarà Jasmine Paolini la prossima avversaria della regina del Tour WTA.

Wta Pechino - Sarà Sabalenka-Paolini.

Bene Swiatek e Rybakina

L’unico problema per Iga Swiatek è stato gestire l’interruzione per la pioggia senza intoppi. La giocatrice polacca ha liquidato Varvara Gracheva con un netto 6-4, 6-1 e guadagnato l’accesso agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino.

Swiatek ha portato dalla sua parte quattro game su cinque in apertura costruendosi un vantaggio difficile da sperperare; mentre nel secondo parziale ha permesso alla francese di aggiornare una sola volta il suo score. Tre ore di gioco e tie-break finale: Coco Gauff ha avuto bisogno di fare gli straordinari per imporsi su una coraggiosa Petra Martic e ottenere il quattordicesimo successo consecutivo.

È bastata una sola palla break, arrivata sul 6-5, all’americana per aggiudicarsi la frazione inaugurale. Nel secondo set, entrambe hanno perso solidità e dato vita al festival del break. Festival che ha premiato Martic, capace di strappare la battuta a Gauff in quattro frangenti.

Due volte in vantaggio nel terzo parziale, Martic non ha espresso il suo migliore tennis nel tie-break e Gauff ne ha approfittato registrando un sonoro 7-2. Marta Kostyuk ha superato una stanca Ons Jabeur in due set dominando il secondo.

Vincono in tre set Jessica Pegula e Caroline Garcia. Tutto facile per la giovane stella del circuito Mirra Andreeva ed Elena Rybakina.