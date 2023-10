Wta Pechino - Paolini vince in rimonta, ok Swiatek e Garcia. Medvedev avanti

© Fred Lee/Getty Images

Dopo la vittoria sulla Maia continua il cammino di Jasmine Paolini nel torneo di Beijing, in Cina. L'azzurra raggiunge gli Ottavi di finale dopo una vera e propria battaglia, vittoria in oltre due ore di gioco e con una vera battaglia sulla cinese Yue Yuan, in tre set.

Parte male l'azzurra con un 6-2 nel primo parziale che preoccupa e non poco: dopo un 2 a 2 con un break per parte l'asiatica infila quattro game di fila e si mette così male per la tennista italiana. Jasmine non si ferma e reagisce, si porta subito avanti di un break ma l'asiatica prova a rimontare, la Paolini si porta sul 3 a 1 e chiude così il secondo set senza particolari difficoltà.

Nel terzo e decisivo Jasmine si porta subito 3 a 0 con un doppio break di vantaggio e di fatto chiude il discorso. Finisce con il risultato di 2-6;6-3;6-4 in due ore e dieci minuti di gioco. Debutto ok e senza particolari patemi anche per la polacca Iga Swiatek che avanza al turno successivo.

Iga batte con il risultato di 6-3;6-4 la Sorribes Tormo, ma evidenzia ancora una volta qualche lacuna al servizio. Nel secondo parziale perde più volte il servizio e mostra qualche lacuna in questo fondamentale, problema importante per una tennista che punta alla vittoria del torneo.

Vince molto a fatica Daria Kasatkina che batte solo al tiebreak del terzo e decisivo set l'egiziana Sherif, brava a lottare fino alla fine con la tennista russa. Nessun problema neanche per Caroline Garcia che avanza al turno successivo.

Capitolo uomini: a Pechino c'è grande attesa per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che scenderanno in campo in questi minuti. Prima vince ancora - nonostante qualche difficoltà - il russo Daniil Medvedev che ha la meglio dopo una dura lotta e un match vinto in tre set contro il francese Ugo Humbert.

Partenza a rilento di Daniil che ottiene break e subisce controbreak nei primi game del match, l'ottavo game gli regala però il primo set. È sempre l'ottavo game ma del secondo set a essere decisivo e stavolta è Humbert a sfruttare il break per pareggiare i conti.

Match equilibrato mentre nel terzo set è a senso unico e Medvedev ottiene la qualificazione al turno successivo.