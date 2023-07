Venus Williams senza limiti: l'americana si allena alla Rafa Nadal Academy

(Provided by Tennis World Italia)

Dopo il ritiro nella passata stagione di Serena Williams , è la sorella maggiore Venus a mantenere in attività la dinastia Williams. Le due sorelle americane, 30 slam in due , hanno dominato per quasi due decenni il circuito femminile, diventando icone ed esempi per tante tenniste e tennisti nel circuito ed entrando di diritto nell'olimpo del tennis mondiale. Se Serena, 23 volte campionessa slam, ha appeso la racchetta al chiodo a 41 anni dopo aver disputato la sua ultima partita agli Us Open, Venus a 43 anni è ancora in attività e continua ad allenarsi per poter competere nel circuito. Negli ultimi giorni l'americana è stata vista allenarsi nell'Accademia di Rafa Nadal , probabilmente concedendosi anche qualche giorno di vacanza per godere delle spiagge dell'isola.

Le ultime apparizioni di Venus Williams

Venus Williams è tornata nel circuito dopo aver avuto un periodo di pausa nel 2021 dopo alcuni risultati deludenti.

Nel luglio 2022 ha ricevuto una wild card per partecipare alla Rogers Cup, un anno dopo l'ultima apparizione in campo. Poi la partecipazione agli Us Open in occasione dell'ultimo torneo della sorella Serena, sia in singolare che in doppio. Nel 2023 poi le presenze sono state centellinate, ma anche a 43 anni e non in perfette condizioni fisiche, l'americana è riuscita ad ottenere due vittorie prestigiose, in particolare quella contro l'italiana Camila Giorgi al primo turno del torneo Wta 250 di Birmingham.

Ultima apparizione poi qualche settimana fa a Wimbledon grazie ad una wild card, subito eliminata col punteggio di 6-4 6-3 dalla futura semifinalista Elina Svitolina, partita durante il quale ha subito anche un brutto infortunio al ginocchio. Dopo il breve percorso al torneo britannico, Venus è volata in Puglia in occasione di un evento di alta moda organizzato da Dolce e Gabbana.