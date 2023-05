Wta Rabat - Bronzetti, primo titolo della carriera: battuta Grabher in finale

Il primo set, che è stato ben gestito dalla numero 102 del mondo con un doppio break, uno iniziale e uno dopo un contro break, sembrava la premessa per un match che solo l’azzurra poteva invertire nella sua rotta.

È quello che succede nel secondo set, dove l’austriaca sale di livello mentre la romagnola sbaglia scelte nei momenti più importanti. Così si va al terzo e decisivo set: una montagna russa in tutto.

Bronzetti si ritrova sotto 3-1, con una palla break concessa all’avversaria. L’azzurra, però, alza di nuovo il livello del suo tennis e riesce a conquistare quattro game consecutivi, per portarsi sul 5-3.

Quando è il momento di servire per il match, all’azzurra tremano le gambe e viene nuovamente raggiunta dall’avversaria, che le concede su solo punto. Bastano pochissimi minuti per ripetere l’impresa Bronzetti: altro break e altra possibilità per servire per il match.

Questa volta non sbaglia regalandosi il momento migliore della sua carriera.

Gli altri successi

Rimanendo in tema Wta, c’è un ritorno importante: Elina Svitolina vince il primo titolo dal suo ritorno dopo la maternità.

Nel torneo di Strasburgo, battuta la russa Blinkova in due set, con il risultato di 6-2, 6-3. Una partita largamente dominata dalla ex numero tre del mondo, che sembra aver ritrovato una buona condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Nel circuito Atp, nel torneo ‘250’ di Lione, il giovane francese Artur Fils vince contro un nervoso Francisco Cerundolo il primo titolo del circuito maggiore del circuito: 6-3, 7-5 per il giocatore di casa, premiato da Tsonga.

Fallisce il ritorno alla vittoria di un titolo Grigor Dimitrov, con l’ultimo successo fermo alle Atp Finals del 2017: nella finale del torneo ‘250’ di Ginevra vince Nicolas Jarry, che con il risultato di 7-6, 6-1 vince il secondo titolo della stagione, dopo il Chile Open. Photo credits: wtatennis.com