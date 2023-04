Esordio infelice per Giorgi a Madrid: un infortunio la costringe a ritirarsi

Comincia e finisce in meno di due ore l’avventura di Camilaal Mutua Madrid Open di. Ad avere la meglio sull’azzurra, tuttavia, non è stata l’avversaria, l’egiziana Mayar, bensì, che l’ha costretta a ritirarsi al termine del secondo set (aveva vinto 6-4 il primo).

La marchigiana era partita bene, tenendo a bada Sherif senza mai concederle il break per poi togliere lei il servizio alla sua sfidante nel decimo game. Nel secondo parziale, invece, sono iniziati i problemi, con Giorgi che è riuscita a tenere il servizio fino al 3-3, salvo poi cedere il passo a Sherif che ha chiuso il set con lo stesso punteggio.

Il calo drastico dell’azzurra è stato causato sicuramente dal ginocchio dolente, fasciato sul punteggio di 5-4 dal fisioterapista richiesto da Giorgi. Di lì a poco, il forfait, arrivato ancor prima di cominciare a giocare il terzo set e che ha sancito l’uscita di scena della 31enne di Macerata.

Giorgi: “Poco tennis sui miei social? Non esiste solo lo sport”

Poco tennis sul suo profilo Instagram, tante foto di sé stessa. Camila Giorgi ha dato al suo mondo social una linea precisa, fatta di scatti personali, alcuni di questi provocanti, altri riguardanti semplici foto che rappresentano la sua vita, tendenzialmente lontana dal campo da tennis.

La giocatrice azzurra, che è stata numero uno d’Italia e ha conquistato un titolo 1000 in carriera (Montréal 2021), ha spiegato questa scelta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “La mia vita non è solo sport.

I tornei, i risultati e le coppe possono condividerli su altri canali, ma sui social mi piace condividere un altro genere di cose. La mia femminilità, il mio essere donna, anche una camicetta che mi piace, se mi va”, ha detto la tennista di Macerata, che però sulla vita privata sul suo profilo Instagram ha la stessa visione di Jannik Sinner: per quello non c’è spazio.

“La vita privata no, quella è solo mia. Mi ritengo una persona introversa, mi racconto così. Sono solo foto…”, ha detto la tennista azzurra. Photo Credits: Getty Images