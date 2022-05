Wta Roma - Swiatek non si ferma più: sarà la miglior finale possibile con Jabeur

Marian Vajda "tradisce" Novak Djokovic: nuovo allievo per il coach a Roma

Jannik Sinner, dopo Madrid in arrivo nuove brutte notizie per l'azzurro

"Mi è piaciuto molto": Tsitsipas commenta la vittoria vs Jannik Sinner

Atp Roma - Djokovic batte Auger e si conferma numero uno, sfida a Ruud in semi

Maledizione Jannik Sinner: problemi all'anca, Roland Garros in bilico?

Wta Roma - Giorgi: problemi, pioggia e ritiro. Out anche Cocciaretto e Trevisan

Il marchio di fabbrica, come di consueto, è la palla corta. Il tutto nonostante un buco incredibile nel cuore del secondo set che le consente appena di smuovere lo zero dalla casella dei game: emblematico il 6-3 1-6 7-5 finale.

Reduce peraltro dalla prova di sopravvivenza con Maria Sakkari - che aveva sprecato un mega-vantaggio di 6-1 5-2 - la tunisina non riesce a sfruttare un break a disposizione nel corso del terzo set, cancella un match point sul 4-5, ma soprattutto trova armi sufficientemente valide per evitare il tie break nel rush finale.

Dopo lo scambio break-break-break la partita sostanzialmente finisce, con la polacca che prende totalmente in mano il controllo della situazione e argina il tennis tutta-potenza della bielorussa. Iga tra le altre cose cercherà di confermare il titolo a Roma dopo quello dello scorso anno e di raggiungere quota cinque in stagione.

Anche la semifinale al Foro Italico con Aryna Sabalenka - numero tre del seeding - si rivela poco più di un allenamento agonistico per la super numero uno del mondo Iga Swiatek, che impiega poco più di settanta minuti per sigillare il 6-2 6-1 finale.

Ventisei vittorie consecutive, di cui venti in due set. In questo filotto senza-senso, solamente sette long set e la bellezza di tredici (tredici!) 6-0.

Parallelamente in serie positiva da dieci partitite.



Site build with: World CMS 2.0

Copyright © 2022 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD

el: 0,00646