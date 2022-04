BJK Cup - Giorgi completa l'opera: Francia ko, Italia alle Finals

Roddick è sicuro dell’imminente ritorno in campo di Roger Federer

Atp Monte-Carlo: Un super Sinner non basta ai quarti: vittoria da pazzi di Zverev

Jannik Sinner non disputerà il torneo ATP 500 di Barcellona

Brutte notizie per Sara Errani: l'annuncio sui social

Tutto estremamente facile anche per il Kazakhistan, con Rybakina che batte in rimonta Kerber e fissa sul 3-0 il punteggio contro la Germania. Photo Credit: Getty Images

Il movimento tennistico femminile è in fermento, qualcosa di importante sta nascendo” ha detto Camila alla fine del match. A punteggio già acquisito, le ragazze francesi vincono il doppio insieme a Dodin e Mladenovic.

Evidentemente da-vittoria il successo iniziale di Jasmine Paolini ai danni di Alize Cornet, totalmente ininfluente il successo francese nel doppio. La nazionale azzurra raggiunge così le Finals della competizione: il conoramente di un sogno dopo un periodo assai difficile per il movimento italiano al femminile.

Sessantatré minuti contro Dodin, settantadue contro Tan. Camila Giorgi chiude la due-giorni in Sardegna con un bilancio spaventosamente positivo: vince 6-2 6-1 nel primo caso e 6-2 6-0 nel secondo. La marchigiana regala il punto del definitivo 3-0 alla squadra di Tathiana Garbin nella sfida tra Italia e Francia nel turno-decisivo di Billie Jean King Cup.



