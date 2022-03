Wta Miami - Continua la favola Fruhvirtova: si ritira Azarenka. Swiatek avanti

Tommy Robredo spiega come Roger Federer e Rafa Nadal hanno cambiato il tennis

Elina Svitolina e la guerra in Ucraina: "Non riesco a pensare al tennis"

Betting - Lunedì 24 febbraio: Djokovic torna a Dubai, grande attesa per Musetti

Ulteriore record per Rafael Nadal: superati Novak Djokovic e Andy Murray

Wta Miami - Swiatek si prende la vetta, out Sakkari. Brilla la stellina Fruhvirtova

Wta Miami - Lucia Bronzetti agli ottavi senza giocare. Stessa sorte per Osaka

Nella lista delle sorprese nel tabellone maschile il passo falso di Gael Monfils contro Federico Cerundolo, che prima del Miami Open non aveva mai vinto una partita sul duro nel circuito maggiore. Dopo Griekspoor e Opelka (costretto ad alzare bandiera bianca in una situazione di punteggio già ampiamente compromessa) il tennista argentino annota sul taccuino delle vittime con un nettissimo 6-4 6-2 anche il numero ventidue del seeding. Photo Credit: Getty Images

Contro Madison Brengle alle porte degli ottavi di finale arriva tra le altre cose anche il dodicesimo successo consecutivo: lascia poco spazio alle interpretazioni il 6-0 6-3 finale, tanto simile nella forma e nella sostanza al primo guizzo in Florida contro Viktorija Golubic.

Dopo aver conquistato la cima del ranking, Iga Swiatek non perde di vista il principale obiettivo della settimana: vincere.

Persino da raccontare. Chiamata a rincorrere la giocatrice ceca (in una situazione disperata) la bielorussa decide di ‘zompare’ il colloquio con il fisioterapista ma soprattutto di lasciare il campo senza un motivo apparentemente valido.

La sospensione del giudizio, in sede di cronaca, rimane quasi una necessità. La scena che segna il finale della sfida tra la due volte campionessa Slam Viktoria Azarenka e la classe 2005 Linda Fruhvirtova, reduce ovviamente dalle prime due vittorie in carriera nel circuito maggiore, risulta però quanto meno bizzarra.



