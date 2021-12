Scambio social Iga Swiatek-Daniil Medvedev: “Hai reso la mia giornata più felice”

Simpatico siparietto tra la tennista polacca Iga Swiatek e Daniil Medvedev. Il tennista russo ha pubblicato una storia su Instagram mentre mangia un pretzel, offrendolo alla numero 9 del ranking WTA. La tennista polacca ha ripubblicato la storia parecchio divertita, aggiungendo la didascalia “Hai reso la mia giornata più felice”, aggiungendo che in quella giornata anche lei era sembrata un pretzel in campo, probabilmente durante la sessione di allenamento.

La spiegazione a questo riferimento va ricercata in una diretta Instagram tra i due di qualche mese fa, in cui la Swiatek ha paragonato lo stile di gioco del russo ad un pretzel per la stranezza delle pose che Medvedev assume in campo, “attorcigliandosi” proprio come il tipico pane tedesco.

Lo stesso numero 2 del mondo ha ammesso che il soprannome pretzel potrebbe calzare bene al suo modo di giocare.

La stagione della Swiatek: più bassi che alti

La 20enne polacca ha vissuto una stagione estremamente deludente, soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Dopo lo straordinario trionfo al Roland Garros 2020, in cui dominò il torneo e annientò le avversarie sul suo cammino senza concedere nemmeno un set, sembrava fosse nata una stella. Nella stagione appena terminata Swiatek però non è stata capace di mantenere le aspettative, vincendo si due tornei (il 500 di Adelaide e gli Internazionali d’Italia) ma deludendo nelle prove dello Slam, in cui non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale a Parigi.

A fine anno la polacca non è nemmeno riuscita a raggiungere le semifinali delle WTA Finals, subendo nel girone le sconfitte contro Maria Sakkari e Aryna Sabalenka. Tenendo tutto questo in mente, si è recentemente separata dal suo allenatore, Piotr Sierzputowski, dopo aver lavorato con lui per più di cinque anni.

La numero 9 del ranking WTA è già a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Negli ultimi giorni la giovane tennista ha pubblicato delle foto su Instagram in cui si allena in palestra, seguita dal proprio fisioterapista.

Sono ancora tante le aspettative sulla Swiatek, e ci si aspetta che il 2022 sia l’anno della sua definitiva consacrazione. Photo Credit: Iga Swiatek's Instagram story