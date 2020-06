WTA, una ex numero uno al mondo torna in campo: i dettagli

Il mondo del tennis si sta avvicinando al ritorno in campo, c'è tanta attesa da parte dei fan e degli addetti ai lavori e nei prossimi giorni ci sarà un piccolo antipasto con l'Adria Tour, torneo organizzato da Novak Djokovic che si disputerà il prossimo 12 Giugno.

Tra i vari atleti , desta molta curiosità il ritorno nel circuito della tennista serba Jelena Jankovic. L'ex tennista ed ex numero 1 al mondo, giocherà in coppia con l'attuale numero 1 del tennis mondiale Djokovic, in uno scontro di doppio misto con la coppia formata da Olga Danilovic e Nenad Zimonjic.

A riguardo Djokovic ha così dichiarato: "Voglio annunciare con grande soddisfazione l'arrivo di Jelena Jankovic, che sta tornando nel mondo del tennis in questo modo dopo tanto tempo. Sono felice di vederla durante l'Adria Tour e di poter prendere insieme al torneo"

A nome suo la Jankovic ha dichiarato che il torneo è un'idea geniale di Novak e sarà sicuramente uno spettacolo. L'ultima volta che sono tornata in campo è stato lo scorso Settembre 2017. L'Adria Tour si disputerà in varie città dei Balcani , un evento di beneficenza per varie organizzazioni umanitarie che inizierà il 12 Giugno e terminerà il prossimo 5 Luglio.

Non solo Djokovic e Jankovic, tutti gli atleti all'Adria Tour

Non solo Novak Djokovic. Il torneo maschile vedrà personaggi di spicco come Novak Djokovic e vedrà nuovamente il ritorno appunto della Jankovic.

Oltre a loro è stata confermata l'iscrizione del numero 3 al mondo Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il bulgaro Grigor Dimitrov e il tennista croato Borna Coric. Al di là di questo torneo si pensa che questo sia solo un anticipo per vedere poi successivamente il grande ritorno della Jankovic nel circuito WTA.

Nonostante sia stata numero 1 al mondo la Jankovic non ha mai vinto un torneo dello Slam ed il suo miglior risultato nei Major è la finale agli Us Open del 2008. Oltre a questo ha vinto ben 15 tornei del circuito WTA.