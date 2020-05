Naomi Osaka è la tennista che ha guadagnato di più nell'ultimo anno

Rivista Forbes, Osaka da record

La tennista giapponese Naomi Osaka, ex numero uno al mondo, è diventata l'atleta con il guadagno più alto in un'unica stagione tennistica. La campionessa Slam dal primo giugno del 2019 ad oggi ha raccolto 37,4 milioni di dollari, secondo quanto scrive la rivista specializzata Forbes .

Le entrate di Osaka provengono dai premi accumulati nei diversi tornei WTA a cui ha partecipato e alle entrate provenienti dai suoi sponsor. L’attuale numero dieci al mondo ha superato l’americana Serena Williams, che occupa il secondo posto, con 36 milioni di dollari.

Osaka si colloca al 29° posto nella lista annuale di Forbes dei cento atleti che guadagnano più soldi. Serena Williams aveva guidato la lista delle donne negli ultimi quattro anni. Osaka ha battuto la campionessa americana nella finale degli Us Open 2018 e poi ha conquistato l’Australian Open 2019, diventando la prima tennista asiatica a ricoprire la posizione numero uno della classifica mondiale femminile e maschile.

Il giapponese ha vinto circa $ 14,5 milioni di premi in tornei del circuiti professionistico, secondo la WTA, e poco meno della metà li ha vinti nel 2019. Tuttavia, il 2020 per Osaka non era iniziato bene: nel primo Major dell’anno aveva perso al terzo turno dalla giovanissima e promettente americana Coco Gauff.

Nel 2020, prima della sospensione del tennis e dello sport mondiale a causa del coronavirus, Osaka aveva guadagnato un prize money pari a circa 200mila dollari. Osaka, ha accordi di sponsorizzazione con 15 compagnie, tra cui Nissan Motor, All Nippon Airways, MasterCard, Shiseido e il produttore di noodle ramen Nissin.

La sua collaborazione più importante è con Nike, che le ha pagato oltre 10 milioni di dollari l'anno scorso e sarà il suo sponsor per l'abbigliamento da tennis fino al 2025. Nel quarto trimestre del 2020, Nike prevede di lanciare la propria linea streetwear di Osaka in Giappone. Per quando riguarda l'attrezzatura da tennis, usa le racchette Yonex da oltre un decennio.