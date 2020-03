Indian Wells, Simona Halep non parteciperà al torneo a causa di un infortunio

Manca ormai poco all'inizio del torneo Masters Series di Indian Wells ed il tabellone femminile perde una importante protagonista. Simona Halep, numero due al mondo, ha infatti annunciato che non potrà partecipare al torneo a causa di un infortunio al piede.

Tale infortunio costringerà la tennista rumena a restare ferma ed anche la presenza al Masters Series di Miami è in forte dubbio. Simona ha commentato così il suo forfait: "Sono molto delusa dal fatto che devo ritirarmi dal torneo di Indian Wells.

Purtroppo ho un infortunio al piede già dal torneo di Dubai e non riesco ancora a recuperare. I medici mi hanno detto che devo riposare qualche giorno in modo che il dolore scompaia. È un vero peccato perché Indian Wells è uno dei miei tornei preferiti.

Spero di tornare nel 2021" Nel 2019 Simona Halep ha partecipato al torneo ed è stata eliminata agli Ottavi di Finale. In questo inizio di stagione Simona Halep ha partecipato agli Australian Open dove ha raggiunto le semifinali.

La rumena è uscita in semifinale dopo una vera battaglia contro la spagnola Garbine Muguruza. La Halep ha vinto in carriera due tornei del Grande Slam, l'ultimo nell'edizione 2019 di Wimbledon. Oltre alla Halep anche la tennista tedesca Angelique Kerber non parteciperà ad Indian Wells a causa di un infortunio alla gamba sinistra. Infortunio non lieve che costringerà l'ex numero 1 al mondo a saltare anche il torneo di Miami.