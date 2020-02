Wta Dubai - Halep raggiunge quota venti. Battuta Rybakina in finale

Simona Halep festeggia la settimana numero 317 tra le Top 10 con il successo numero 20 nel circuito maggiore. Quella della quasi-sconfitta con Ons Jabeur all'esordio e del tie break del terzo set con Elena Rybakina in finale.

Con la forza della costanza, e presumibilmente con una maggiore quantità di soluzioni a disposizione soprattutto nei momenti di massima difficoltà, la rumena sigilla il successo sul 3-6 6-3 7-6(5), cala il bis a Dubai dopo il colpo del 2015 e rafforza ovviamente anche lo status di numero due alle spalle di Ashleigh Barty.

Adesso distante poco più di 2000 punti. Da giocatrice con la più alta percentuale di successi in stagione (e alla quarta finale negli ultimi cinque tornei) la kazaka chiude parallelamente con qualche recriminazione.

E pensare che poco più di dodici mesi fa navigava tra le prime duecento giocatrici del mondo: da lunedì si adagierà sul gradino numero diciassette. Halep accumula una buona quantità di problemi in avvio e lascia il servizio per strada nel cuore del primo set.

Rimane aggrappata al punteggio e accarezza il contro-break sul 3-5, ma nel momento più importante manca probabilmente di lucidità nelle scelte da fondocampo. Rybakina sfrutta l’inerzia, mette la testa avanti e taglia il campo con una splendida risposta di dritto sul 30-30.

Proprio in apertura di secondo set flirta con la fuga. Halep schiaccia sul tasto “reset” e apporta delle piccole migliorie al piano tattico. Fa un passo in avanti nei turni di risposta, incastra l’avversaria in una rete di scambi più fitta e vince ovviamente una maggiore percentuale di punti con la prima palla.

Inevitabile il 4-1. Quasi sicura del 5-1, la rumena si ritrova paradossalmente sul 4-3. Anche se il vantaggio sufficiente per spingere quanto meno la faccenda al terzo, lo ricompone alla prima occasione utile. Banalmente, la partita si gioca su pochissimi punti.

Rybakina resiste al face-to-face da fondocampo e con il massiccio contributo dell'avversaria – che nel quarto game sporca il taccuino con due doppi falli – assesta addirittura il primo gancio. La rumena, che si ritrova ovviamente a ricoprire il ruolo dell'inseguitrice, ricuce immediatamente il gap di svantaggio e con un mega-parziale di 5-2 che irrobustisce ovviamente con due break, si avvicina alla vittoria.

Tentenna con la battuta a disposizione, è vero, ma nel jeu decisif mantiene i nervi saldi e alla prima opportunità utile chiude i conti.