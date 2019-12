Si ritira Maria José Martinez Sanchez, regina del Foro nel 2010

Classe 1982, ex numero 19 del mondo in singolare e top 5 in doppio, vincitrice di cinque titoli WTA tra cui gli Internazionali BNL d’Italia del 2010, la spagnola Maria Jose Martinez Sanchez ha deciso adesso di attaccare una volta per tutte la racchetta al chiodo, dopo un primo ritiro dalle competizioni avvenuto già nel 2014.

“Non credevo che questo momento sarebbe mai arrivato”, ha scritto Maria su Instagram, “ho vissuto un sacco di anni a dedicarmi a ciò che amavo più di ogni altra cosa e non posso che ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso.

Sono soddisfatta di tutto ciò che ho realizzato e voglio adesso intraprendere nuove avventure. Grazie ancora a tutti quanti, vi terrò informati sulle mie prossime sfide!”. Il suo trofeo più prestigioso rimarrà sempre quello di Roma di quasi dieci anni fa, quando sconfisse in finale l’allora numero 7 del mondo serba Jelena Jankovic col punteggio di 7-6 7-5, dopo aver già avuto la meglio di Francesca Schiavone, Caroline Wozniacki, Lucie Safarova ed Ana Ivanovic nei turni precedenti. Dopo quella vittoria, anche i successi minori a Bad Gastein e Seul del 2011.