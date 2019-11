Torino ospita la Sharapova. La russa: "E' la prima volta qui per me"

La tennista Maria Sharapova, vincitrice di 5 titoli del Grande Slam, è stata in questi giorni ospite a Torino, al "Circolo della Stampa Sporting“. Tanti gli occhi meravigliati di chi non si aspettava di vedere l'ex numero 1 al mondo nel circolo del capoluogo piemontese.

La 32enne tennista russa ha cosi parlato davanti ai microfoni: "Non conoscevo Torino, sono contento di vederla ora, sopratutto visto che sarà sede delle Atp Finals" La tennista è stata poi nel centro della città, dove, ha assaggiato le prelibatezze di una pasticceria in centro.

Dopo aver pensato anche al ritiro la Sharapova, che, non vince uno Slam dal 2014, ha deciso di continuare ad allenarsi in Italia, per l'esattezza in Liguria, al Tennis Center di Riccardo Piatti, tecnico, tra gli altri, anche di Jannik Sinner.

Il 2019 è stata un'annata particolarmente dannosa, costellata di delusioni e ritiri, con la russa per la prima volta dopo anni fuori dalla Top 100 ed in questo momento alla 138 posizione del ranking mondiale. La Sharapova in passato è entrata nella storia per essere la prima tennista russa ad essere numero 1 nel ranking e per aver vinto il torneo di Wimbledon a soli 17 anni, in quell'unico trionfo sull'erba inglese del 2004.