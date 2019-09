Tokyo 2020, Osaka: “Piangerei nel perdere subito in coppia con Nishikori”

La numero uno del mondo Naomi Osaka è recentemente tornata a parlare della possibilità di giocare in coppia col connazionale Kei Nishikori alle prossime Olimpiadi di Tokyo, in Giappone: “Voglio dire, il fatto è che chiunque conosca i miei risultati in doppio sa che sono davvero pochi.

Quindi la questione è: se lo giocherò oppure no. Mi piacerebbe davvero giocare con lui. Avrei però veramente bisogno di allenarmi in doppio per la prima volta nella mia vita. Non puoi certo giocare il doppio misto con Kei Nishikori alle Olimpiadi in Giappone e perdere al primo turno.

Sarebbe forse la più grande … non saprei, voglio dire, mi metterei a piangere. Piangerei davvero per aver perso un match di doppio. Sì, penso davvero che sarebbe qualcosa di storico in un certo senso. Mi piacerebbe davvero farlo, ma ho bisogno di allenarmi in doppio”.

Osaka ha anche parlato della giovane Iga Swiatek, futura stella del tennis polacco con cui la giapponese intrattiene una buona amicizia: “E’ una persona veramente piacevole, molto talentuosa e rispettosa. Gioca davvero molto bene.

Sono proprio curiosa di vedere come si svilupperà da tennista. Penso che ognuno di noi sia diverso e credo di non aver mai visto una persona … non ‘muoversi’ … beh, non so parlare inglese, quindi dirò ‘muoversi’.

Non ho mai visto nessuno muoversi come lei. Sarà interessante vedere come si evolverà sia come persona che come atleta”.