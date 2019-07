Maria Sharapova in preparazione presso l’Accademia di Riccardo Piatti

Maria Sharapova, 32 anni ed ex numero uno del mondo, si è dovuta ritirare al primo turno dell’appena conclusa edizione di Wimbledon sul punteggio di 6-4 6-7 0-5 contro la transalpina Pauline Parmentier. Da allora, non ha più giocato alcun torneo.

Invece, ultimamente ha trascorso un periodo di vacanza nel sud della Spagna (a Siviglia) e sta invece adesso iniziando la preparazione per i tornei in vista dello Us Open, dove ha già trionfato nel 2006. La bella russa, scesa oltre l’80° posizione mondiale, cerca di trovare risultati e sensazioni positive in un 2019 fino ad oggi piuttosto deludente e costellato di infortuni: solo quattro i tornei disputati, in cui a spiccare sono soprattutto gli ottavi di finali raggiunti all’Australian Open, dove ha perso dalla padrona di casa Ashleigh Barty.

Negli altri eventi giocati, invece, ha raccolto sconfitte contro Angelique Kerber e la già citata Parmentier, oltre ad un forfait in una partita contro Daria Kasatkina. Tuttavia, Maria sembra aver momentaneamente trovato una soluzione al proprio negativo stato di forma: la preparazione presso l’Accademia di Riccardo Piatti, in cui la russa ha trascorso le ultime due settimane.

Le foto che li ritraggono insieme sono state trasmesse tramite i principali social network e tra i due sembra esserci una certa intesa: chissà se la loro collaborazione darà dei frutti e proseguirà in futuro?