Wta Eastbourne - Svitolina, è crisi nera. Avanti Halep, Wozniacki e Kerber

Elina Svitolina guida la carica delle deluse nel martedì del Nature Valley International di Eastbourne. Presente anche Sloane Stephens - al primo e sostanzialmente unico appuntamento prima dei Championships - con Belinda Bencic che non sopravvive a un complicato doppio turno. Inizialmente vincente con Kudermetova.

Per Svitolina, comunque, si tratta del quinto passo falso all'esordio negli ultimi sei tornei. A sbarrarle la strada ai piedi di Wimbledon è Alize Cornet. È invece Jelena Ostapenko, in maniera assai altalenante, a guadagnarsi in qualche modo la copertina di giornata e a mettere nell'angolo la numero uno statunitense. Con un 1-6 6-0 6-3 condito complessivamente da tredici break. Per l'ormai ex enfant prodige, inoltre, è un successo ai danni di una Top 10 che mancava da Miami 2018. Nello spicchio di tabellone più alto, lasciato sguarnito dalla nuova numero uno del mondo Ashleigh Barty, spicca allora Johanna Konta. Vittoriosa al secondo turno (e in due set) contro Maria Sakkari.

Parallelamente, per Simona Halep e Caroline Wozniacki si rivela una giornata priva di problemi. La rumena, all'esordio, ferma il cronometro dopo 53 minuti con Su-Wei Hsieh e sigilla il successo con un secco 6-2 6-0, mentre la due volte campionessa del torneo liquida con un doppio 6-4 Andrea Petkovic. Con lo stesso score, Angelique Kerber rimane in scia battendo Samantha Stosur.

