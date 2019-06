Wta Birmingham - Barty è la nuova numero 1 del mondo! Ko Goerges in finale

Il sogno di Ashleigh Barty si è avverato, con pieno merito bisogna dire. Aggiudicandosi il WTA di Birmingham, la giocatrice australiana è diventata infatti la 27ma numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato, scalzando dal trono Naomi Osaka alla vigilia di Wimbledon ed emulando le gesta della connazionale Yvonne Goolagong Cawley (che mantenne la vetta per sole due settimane nel lontano 1976).

Un’ascesa resa ancora più straordinaria dal fatto che nel 2014 Ash sembrava intenzionata ad appendere la racchetta al chiodo per dedicarsi al cricket. La fresca vincitrice del Roland Garros non si è lasciata sfuggire questa ghiottissima occasione e ha regolato in finale Julia Goerges con il risultato di 6-3 7-5 in un’ora e mezza esatta.

Dopo aver salvato due palle break nel game inaugurale del match, Barty ha preso sempre più confidenza al servizio e ha infilato l’allungo decisivo nel corso del sesto game. La tedesca non è più riuscita a rendersi incisiva in risposta, nonostante avesse portato a casa 12 punti su 13 quando ha messo in campo la prima.

Più equilibrato l’andamento del secondo set, caratterizzato dal tentativo di fuga della Goerges proiettatasi rapidamente sul 3-0. Qualche errore di troppo con il diritto ha finito per costar caro a Julia, obbligata subire il ritorno della sua avversaria ormai sempre più vicina al traguardo.

La numero 19 WTA ha avuto a disposizione anche un set point sul 5-4, ma Barty lo ha annullato con un ace prima di confezionare una striscia di otto punti a due che ha chiuso le ostilità. “Diventare numero 1 è il sogno di chiunque da bambino, ma riuscirci nella realtà è qualcosa di incredibile” – ha dichiarato una raggiante Barty dopo aver sollevato il trofeo (il terzo nel 2019 dopo Miami e Parigi).

“Quando abbiamo iniziato siamo partiti da zero e guarda dove siamo arrivati, non è soltanto merito mio, è un risultato enorme per tutto il mio team. Essere in grado di seguire le orme di Yvonne, anche solo il fatto di essere menzionata nella stessa frase, è incredibile.

Quello che ha fatto per il nostro sport, per gli australiani di tutto il mondo, ha contribuito a mettere il nostro Paese sulla mappa. Non ho idea di come festeggeremo, ma non faremo qualcosa di grande. Berremo sicuramente una birra o due” – ha aggiunto la 23enne di Ipswich, che sarà la donna da battere anche sull’erba dei Championships.

