Wta 's-Hertogenbosch - Bertens e Riske in finale

A s-Hertogensbosch, la testa di serie numero 1 riesce ad approdare in finale: è la beniamina di casa Kiki Bertens, che centra contro la kazaka Rybakina la terza vittoria in due giorni. Senza aver ceduto un set nell’intero torneo, la numero 4 del mondo festeggia la 12ma finale in carriera, la terza stagionale e la prima in assoluto sull’erba.

Kiki, che vanta un ottimo bilancio agli ultimi atti dei tornei WTA (con 9 trionfi e 2 sconfitte, 2/2 quest’anno), cercherà domani di diventare la seconda tennista olandese a trionfare qui a S-Hertogenbosch, impresa che nelle 23 precedenti edizioni del torneo è riuscita soltanto a Michaella Krajicek nel 2006.

Sulla strada della campionessa di Madrid c’è ora Alison Riske, impostasi 6-4 3-6 7-6(5) sulla Kudermetova, che per due volte nel terzo set ha sprecato l’opportunità di servire per il match. Riske ha perso sei delle sette finali disputate in carriera nel circuito maggiore, e una di queste sconfitte è giunta proprio sull’ erba (a Nottingham 2016, contro Karolina Pliskova).

I tre precedenti tra le due vedono Bertens condurre 3-0, ma domani sarà la prima volta sull'erba. A Nottingham specialista dell’erba Donna Vekic, che qui ha conquistato, nel 2017, il suo secondo e fin qui ultimo titolo WTA, è approdata in finale.

Dopo un primo set complicato contro Tatjana Maria, la tennista croata ha letteralmente passeggiato negli ultimi due set, chiusi addirittura senza lasciare neanche un game alla tedesca. Il 5-7 6-0 6-0 consegna così a Vekic l’accesso all’ottava finale in carriera, la terza sull’erba dopo quella persa a Birmingham contro Hantuchova nel 2013 e quella vinta appunto a Nottingham due anni fa contro Konta.

Nell'atto conclusivo Vekic sfiderà Caroline Garcia o Jennifer Brady, che continueranno domani la partita sospesa per pioggia quando la francese era avanti 4-3 e servizio nel terzo set.