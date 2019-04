Wta Stoccarda - Azarenka avanti, Gatto-Monticone out, Muguruza forfait

Alla defezione illustre di Simona Halep, si aggiunge quello di Garbine Muguruza. A beneficiarne è la nostra Giulia Gatto-Monticone, ma l’azzurra non riesce a ottenere più di una presenza. Entrata come lucky loser, difatti, Gatto-Monticone viene battuta da Donna Vekic in due set di cui soltanto uno lottato: l’italiana perde malamente il primo set per 6-1, mentre nel secondo impensierisce la croata al punto che la porta a un passo dal terzo set; Gatto-Monticone va avanti per 5-2, serve invano sul 5-3 e finisce col perdere gli ultimi cinque game della partita con un parzialone super di 21 punti vinti degli ultimi 27 giocati.

In virtù del forfait di Muguruza, invece, si rivede sul circuito una classicissima della Wta: Vika Azarenka contro Vera Zvonareva, una partita che mancava dal 2011. Ad aggiudicarsi la sfida è la bielorussa che timbra il quinto successo contro la russa – in 11 sfide – per 7-5 6-4.

Piuttosto facile, invece, il successo di Belinda Bencic contro la qualificata Mandy Minella. Perde in due set - e non fa neanche più notizia - Caroline Garcia, battuta per 6-4 6-3 da Anett Kontaveit. Passa in rimonta invece Su-Wei Hsieh e prenota la terza sfida in tre mesi contro la numero 1 del mondo Naomi Osaka: la giapponese si è imposta in tre set a Melbourne, la giocatrice di Taipei ha replicato, sempre in tre set, a Miami.