Wta Bogotà - Bella vittoria di Paolini, battuta Di Lorenzo

Arrivano buone notizie dal Claro Open Colsanitas di Bogotà. Jasmine Paolini, che aveva già superato le qualificazioni con tanto di vittoria pesante nel derby con Errani all’ultimo turno, supera all’esordio Francesca Di Lorenzo – lucky loser – centrando così la quarta vittoria in carriera a livello Wta, curiosamente sempre nel torneo colombiano era arrivata la prima, un anno fa.

La giocatrice toscana domina il primo set, si distrae nel secondo e rimonta nel terzo set quando è costretta a risalire il 2-4 di svantaggio e lo fa vincendo tutti gli ultimi quattro game della partita. Al secondo turno Paolini attende la vincente del match tra Arruabarrena e Babos.

Non va altrettanto bene a Giulia Gatto-Monticone, anche lei brava ad arrivare nel main draw passando per le qualificazioni, impegnata nel Samsung Open sul rosso di Lugano. L’azzurra viene surclassata in un’ora esatta da Viktoria Kuzmova con un doppio 6-2.

Gatto-Monticone subisce sei break in otto turni di servizio e, di fatto, non entra mai in partita. Si comincia a giocare anche a Houston, unico torneo americano sul rosso in questa parte di stagione. Nella prima giornata cinque gli incontri protagonisti: da segnalare la vittoria di Bernard Tomic in due set tirati contro Denis Kudla, mentre è Taylor Fritz (5) la prima testa di serie ad abbandonare la compagnia, battuto in tre set da un ottimo Marcel Granollers che apre e chiude la partita con un 6-2.