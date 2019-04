Wta Charleston - Keys cala il poker, si arrende Wozniacki

Madison Keys completa una settimana da sogno a Charleston, battendo 7-6(5) 6-3 in finale Caroline Wozniacki e conquistando così il quarto titolo in carriera (tutti a livello Premier), il primo dal trionfo a Stanford nell’agosto del 2017 ed il primo in assoluto sulla terra battuta.

L’americana conferma così un feeling speciale con un torneo che l’aveva già vista finalista nel 2015 e semifinalista lo scorso anno, quando Keys sprecò un match point contro la futura campionessa Bertens: per lei, che fin qui in stagione aveva raccolto poco o nulla (appena tre tornei giocati prima di aprile, gli ultimi due terminati al primo turno), si tratta della 17ma vittoria in carriera a Charleston.

Madison diventa inoltre la nona giocatrice americana a vincere qui, la quinta dal 2000. Niente bis invece per Wozniacki, che a Charleston aveva già giocato due finali: quella persa con Lisicki nel 2009 e quella vinta contro Vesnina due anni più tardi.

La danese, incappata quest’oggi nella 25ma sconfitta su 55 finali disputate in carriera, veniva da tre vittorie di fila negli ultimi atti di tornei WTA. Dura un’ora esatta il primo set, ed è contraddistinto da una girandola di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Keys strappa il break nel terzo game, Wozniacki è brava a realizzare l’immediato contro-break ma poi manca l’appuntamento con tre palle break, di cui due consecutive nell’ottavo gioco. I rimpianti della danese si concentrano sulla seconda, sprecata con un comodo dritto a campo aperto spedito lungo.

Al tie-break è l’ex numero 1 del mondo a volare subito avanti di un mini-break, che Keys recupera però immediatamente, prima di salire sul 4-3. Qui Wozniacki commette due ingenuità che le costano il set: dapprima un doppio fallo, poi un clamoroso errore di valutazione su un colpo difensivo dell’americana, che Caroline battezza erroneamente lungo ma che invece si deposita poco prima della riga di fondo.

Con due simili regali, Keys si ritrova tre set point a disposizione, di cui i primi due col servizio a disposizione: ma anche l’americana è in vena di gratuiti, e con due errori di rovescio (particolarmente grave il secondo) rimette in carreggiata l’avversaria.

Il terzo set point è però quello buono: con un imprendibile tracciante di rovescio lungolinea, l’americana incassa infatti il 7-5 e porta così a casa il primo set in carriera contro Wozniacki, che nei due precedenti (entrambi disputati sul cemento) aveva sempre vinto 2-0.

Il secondo parziale è invece deciso da un solo break, quello che la statunitense graffia nel sesto game e che arriva, per Wozniacki, nel modo peggiore: avanti 30-0, la danese commette infatti un paio di gravi ingenuità e subisce una fulminea risposta di rovescio della Keys, che sale così a palla break e la concretizza grazie ad un nastro davvero fortunoso.

Con una poderosa accelerazione, scandita da continui vincenti, la classe ’95 conferma il prezioso break di vantaggio tenendo a zero il successivo turno di battuta e si issa fino al 5-2. L'americana fa tesoro del prezioso vantaggio, e con un autoritario turno di battuta tenuto a 15 e suggellato da un'elegante volèe alta di dritto mette il punto esclamativo su una vittoria davvero speciale per lei.

Con questo successo, Madison riconquista inoltre quattro preziose posizioni nel ranking mondiale: da domani sarà numero 14 del mondo, ad appena due lunghezze dalla stessa Wozniacki.