Wta Doha - Capolavoro Mertens! Halep si arrende in rimonta

Elise Mertens confeziona a Doha il più bel capolavoro della sua giovanissima carriera, battendo in rimonta Simona Halep e conquistando così il quinto titolo WTA su sei finali giocate, il primo a livello Premier.

Dopo la caduta nel ranking a causa della mancata difesa della semifinale degli Australian Open 2018, il trionfo odierno consente alla belga di risalire ben cinque posizioni e di tornare numero 16 del mondo, a quattro lunghezze dal best ranking personale.

Altra delusione invece per Halep, che nei due precedenti con Mertens aveva sempre vinto in due comodi set: per la rumena si tratta della 16ma sconfitta su 34 finali giocate in carriera, la seconda consecutiva dopo quella subita per mano di Kiki Bertens a Cincinnati.

Come in quell'occasione, peraltro, anche oggi Halep è crollata fisicamente nella volata finale. Si allunga dunque a sei mesi il periodo di astinenza della campionessa in carica del Roland Garros, che può però consolarsi guardando la classifica mondiale: dopo essere stata spodestata da Osaka e superata da Kvitova agli ultimi Australian Open, infatti, la rumena riscavalca la ceca (che qui era campionessa in carica) e si porta a -1433 punti dalla giapponese.

Fatta eccezione per qualche distrazione al servizio, il primo set di Halep ricalca il livello ostentato già nella semifinale con Svitolina. Assoluta padrona di entrambe le diagonali, la rumena riesce a domare anche il vento sferzante sul Centrale e ad intascare un comodo 6-3 dopo 40 minuti di partita.

I numeri testimoniano il predominio dell’ex numero 1 del mondo, che chiude il primo parziale con un saldo di +8 tra vincenti (ben 13) e gratuiti (appena 5), a fronte del -3 di una Mertens intermittente, e con quasi il doppio dei punti dell’avversaria (33 a 19).

Quando la rumena tiene a zero il turno di battuta inaugurale del secondo set e poi graffia il break che la manda avanti 2-0 e servizio, sembra quindi che il match sia finito. E invece sul più bello il meccanismo si inceppa per Halep, che consegna l’immediato contro-break a causa di qualche incertezza di troppo.

Mertens si sveglia dal torpore e comincia a crederci, visto che dall’altra parte della rete il muro eretto dalla rumena sembra iniziare a sgretolarsi. La belga ci mette comunque tanto del suo, e nel nono gioco conquista a zero il break che la manda a servire per il set.

Nel momento chiave la classe ’95 non trema, sale 40-30 e poi chiude i conti con un sontuoso rovescio lungolinea, confezionando così il 6-4 che le consegna il primo set in carriera contro Halep. Che sia cambiata la musica in campo lo dicono anche i numeri: la rumena mette infatti a referto nel secondo parziale ben 17 gratuiti, non compensati dagli 11 winners, e porta a casa appena il 30% di punti con la seconda di servizio, a fronte del buon 62% della belga.

Il terzo set è una battaglia senza esclusione di colpi: Mertens scappa sul 2-0, Halep rimonta e giunge ad avere la palla del 3-2, ma la belga strappa ancora il servizio all’avversaria e si riprende il prezioso break di vantaggio.

È il punto cruciale della partita: salita 5-3, Mertens sfrutta l’ennesimo passaggio a vuoto dell’avversaria e realizza un nuovo break, quello che le regala il successo più importante della sua carriera.