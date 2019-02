Wta Doha - Halep, che carattere! In finale c'è la sorpresa Mertens

Il terzo confronto diretto tra Simona Halep ed Elise Mertens decreterà la campionessa del Qatar Total Open di Doha (2-0 per la rumena nei precedenti). L’ex regina del ranking mondiale andrà a caccia del 19° titolo in carriera (il secondo qui a Doha), ma il primo nel 2019, mentre per la belga si tratta della sesta finale assoluta con un bilancio di quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta.

Nella prima semifinale odierna, l’ex numero 1 del mondo Simona Halep si è tolta finalmente lo sfizio di sconfiggere la sua bestia nera Elina Svitolina, che l’aveva battuta in quattro dei cinque precedenti andati in scena a livello WTA (compreso l’ultimo in finale a Roma lo scorso anno).

La campionessa rumena si è imposta grazie al risultato di 6-3 3-6 6-4 dopo quasi due ore e dieci minuti di battaglia, oltre a cedere senza conseguenze il primo set del suo torneo.

La vincitrice dell’ultimo Roland Garros e la quarta testa di serie hanno dato vita ad un incontro davvero spettacolare e avvincente, impreziosito dai 54 winners messi a segno in totale.

Halep, nel suo primo torneo insieme al nuovo coach Thierry Van Cleemput, ha iniziato la gara senza alcun timore reverenziale piazzando subito un break in apertura. L’ucraina non è mai riuscita a rendersi pericolosa in risposta, consentendo anzi alla rivale di chiudere in bellezza il parziale forte dell’85% di punti vinti sulla prima. Il doppio fallo commesso da Svitolina sul set point la dice lunga sul dominio di Simona.

Il rendimento di Elina si è innalzato però a vista d’occhio sin dall’inizio della seconda frazione, caratterizzata da una maggiore incisività sul lato del rovescio e da qualche errore gratuito di troppo commesso dalla Halep con i colpi di rimbalzo.

La prima favorita del seeding non soltanto ha incassato due break senza avere alcuna chance a disposizione, ma il suo passaggio a vuoto è continuato inspiegabilmente anche nel terzo set. Svitolina ha potuto completare un filotto devastante di cinque game consecutivi portandosi sul 3-0, davvero ad un passo dall’ennesima beffa ai danni della rumena.

Proprio nel momento di maggiore difficoltà, è venuto fuori tutto il carattere della 27enne di Costanza, abile a sfoderare le sue incredibili qualità difensive e ad insinuare dei dubbi nella mente dell’avversaria. Solo così si può spiegare la striscia di sei game a uno infilata dalla Halep ad un centimetro dal baratro, merito forse anche dei consigli del suo nuovo allenatore.

A seguire Elise Mertens ha resistito al tentativo di rimonta abbozzato da Angelique Kerber, centrando la sua seconda affermazione ai danni di una Top 10 dopo un lunghissimo digiuno.

La tedesca, che già ieri aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Barbora Strycova, ha pagato anche oggi un inizio di partita orribile e a nulla è valsa la sua reazione nel secondo set.

Nonostante la maggiore esperienza di Angie su questi palcoscenici, il braccio della 23enne di Leuven non ha assolutamente tremato, come dimostra il 6-4 2-6 6-1 conclusivo in un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

A dir poco sorprendente il crollo accusato dalla tre volte campionessa Slam nel set decisivo, a meno che le fatiche di ieri non le abbiano presentato il conto proprio sul più bello. Nel complesso, vittoria stra-meritata per Mertens.

