Wta San Pietroburgo - Sharapova supera Gavrilova, sfiderà Kasatkina

Nel lunedì a ranghi ridotti del Wta Premier di San Pietroburgo, l'esordio nel torneo di Maria Sharapova catalizza inevitabilmente tutta l'attenzione. La siberiana non stecca il debutto e supera un agile 6-0 6-4 Daria Gavrilova, battuta per la terza volta in quattro sfide dopo i precedenti successi arrivati entrambi agli Internazionali d'Italia.

Punteggio probabilmente eccessivamente severo nei confronti di Dasha, che gioca una partita onesta e che viene penalizzata oltremodo da un bagel abbastanza bugiardo maturato nel primo set.

Basti pensare che il 6-0 del primo set dura ben 50 minuti con un game, il secondo, cui sono neccesari 20 per essere risolto, ovviamente in favore di Sharapova. L'ex numero uno del mondo - che non ha mai vinto un torneo russo - vince i primi sei e gli ultimi quattro game.

Nel mezzo una mini-fuga di Gavrilova piazzata nel cuore del match e durata, però, neanche il tempo di un'illusione. La (naturalizzata) australiana riesce nel break alla settima occasione, ma il 4-2 è paradossalmete il punto di non ritorno per lei.

Sharapova conquista con totale agio due break consecutivi e, chiamata a servire per il match sul 5-4, non le "bastano" tre doppi falli per inguaiarsi. La siberiana cancella con personalità la palla del 5-5 e risolve sul 6-4 la questione.

Al secondo turno Maria sfiderà l'unica russa testa di serie del torneo, Daria Kasatkina, contro cui ha già giocato a Montreal la scorsa estate lasciandole appena due game. Due derby a completare il resto della giornata a San Pietroburgo: quello russo tra veterane va a Vera Zvonareva che supera in due set Makarova, mentre quello belga viene dominato dalla più giovane Alison Van Uytvanck ai danni della più esperta Flipkens.