Wta Finals - Bagarre nel gruppo rosso: vincono Stephens e Kerber

Tanta quantità, tanta lotta, poca qualità, pochissima se si relaziona quanto visto al fatto di assistere al torneo di chiusura dell’anno con le otto più forti del mondo. A Singapore si consuma la seconda giornata del Gruppo Rosso che, al momento, ha visto quattro match decisi al set decisivo sui quattro giocati.

Risultato? Dopo due giornate ancora nulla è certo e tutto è da definire. Non bastano a Stephens due vittorie per ottenere il pass per le semifinali, non bastano a Osaka due sconfitte per essere condannata all’eliminazione. Nel mezzo si trovano Kerber e Bertens che affronteranno dopodomani, rispettivamente, Stephens e Osaka.

Vincere giocando male, a tratti peggio della sua rivale. Può succedere anche questo nel tennis ed è successo a Sloane Stephens che si aggiudica al terzo set la seconda sfida in carriera contro Kiki Bertens. L’americana domina il primo set, ma non riesce mai a chiuderlo definitivamente, tanto che Bertens per due volte recupera un break e si arrampica fino al tie-break. Anche qui l’olandese tenta la rimonta, annulla due set point dal 6-2 al 6-4 ma poi viene tradita dal dritto che plana in corridoio.

Nella seconda frazione Stephens esce totalmente dal match, rischia il 6-1 e cede per 6-2. La rottura prolungata si protrae anche nel terzo set quando l’americana scivola indietro 2-0 giocando in modo pessimo i primi game, prima di risalire. Pur senza brillare, SS riesce a cambiare marcia di quel tanto che le basta per infilare quattro game consecutivi e riprendere la testa del match. Testa che non lascia più, chiudendo con un ulteriore break – addirittura a zero in uno dei pochi game impeccabili nella giornata dell’americana – a sancire il 6-3 finale.

Va ad Angelique Kerber la sfida delle deluse della prima giornata. La difesa paga sull’attacco, la regolarità sgretola la potenza. Un leitmotiv frequente nell’universo Wta, confermato anche dal quinto confronto tra Kerber e Naomi Osaka, vinto per la quarta volta – tutte consecutive dopo la vittoria della giapponese a New York lo scorso anno – dalla tedesca.

Osaka riesce a portare la questione al terzo set con un guizzo nel finale della seconda frazione di tre game consecutivi con Kerber che ha servito sul 6-4 5-4, perdendo per 7-5 il set. Un unico break, nel settimo game, decide sostanzialmente la partita con la tedesca che è decisamente più lucida nei momenti importanti e che riesce a portare a casa game con molte chance per la sua avversaria. Emblematico il game che segue il break con Osaka che sciupa il 15-40 e lascia scappare via Kerber.

Affossata da 50 errori gratuiti, Osaka cede nuovamente per 6-4 dopo due ore e mezza di spettacolo poco valido qualitativamente parlando.

WTA FINALS SINGAPORE, Round Robin:

Gruppo Rosso:

[1] A. Kerber b. [3] N. Osaka 6-4 5-7 6-4

[5] S. Stephens b. [8] K. Bertens 7-6(4) 2-6 6-3