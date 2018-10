Wta Mosca - Kasatkina torna in finale, affronterà la rivelazione Jabeur

Daria Kasatkina ama ripetersi. Con lo stesso identico punteggio con cui aveva liquidato Pavlyuchenkova ai quarti, ovvero 6-4 6-3, la russa batte comodamente anche Johanna Konta e torna in finale nella sua Mosca, come già era riuscita a fare lo scorso anno, quando all’ultimo atto si arrese a Julia Goerges.

Per la classe ’97 si tratta della quinta finale Wta in carriera, la quarta a livello Premier: dopo aver vinto la prima a Charleston nell’aprile 2017, la giovane russa ha perso le altre tre (oltre a Mosca l’anno scorso, nel 2018 sono arrivate le sconfitte a Dubai e soprattutto a Indian Wells).

Stavolta però Kasatkina partirà decisamente favorita, visto che si troverà di fronte Ons Jabeur, la grande rivelazione del torneo che continua a mietere vittime eccellenti: dopo Makarova, Stephens e Kontaveit, la qualificata tunisina batte anche la numero 5 e fresca semifinalista degli Us Open Anastasija Sevastova e centra così la prima, storica finale in carriera nel circuito maggiore, dove non era mai riuscita a raggiungere neanche i quarti di finale.

L’exploit di questa settimana regala alla tunisina un balzo di ben 38 posizioni in classifica mondiale ed il best ranking di numero 63 del mondo, lei che al massimo era stata 83. L’unico precedente tra le due risale al primo turno dei Giochi Olimpici di Rio, con la russa che si impose in rimonta al terzo set.

Nel Wta International di Lussemburgo, soffre ma vince la numero 1 del seeding Julia Goerges, che rischia tantissimo contro Eugenie Bouchard. La canadese si ritrova infatti avanti di un set e di un break, con a disposizione addirittura la palla del doppio break di vantaggio.

E invece, dal possibile 6-7(3) 1-4 e servizio Bouchard, la tedesca resta aggrappata al match, chiude sul 7-5 il secondo set e poi dilaga nel terzo, garantendosi così l’accesso alla 14ma finale in carriera, la terza quest’anno dopo quella vinta ad Auckland contro Wozniacki e quella persa a Charleston contro Bertens.

Sulla strada della semifinalista di Wimbledon c’è ora soltanto una ritrovata Belinda Bencic, che da qualificata torna in finale (la settima in carriera nel circuito maggiore) a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta.

Con uno spettacolare 6-2 3-6 7-6(5), la svizzera ha posto fine alla poderosa cavalcata di Dayana Yastremska, reduce da un filotto otto vittorie consecutive dopo il trionfo di Hong Kong della scorsa settimana.

39 anni in due, Bencic e Yastremska hanno dato vita ad una battaglia senza esclusione di colpi, con scambi spettacolari e continui capovolgimenti di fronte: alla fine è l'elvetica a spuntarla, anche se questa maratona rischia di lasciarle grosse scorie a livello fisico in vista della finale di domani.

L’ex numero 7 del mondo, che dopo il match point si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, risale fino alla 39ma posizione grazie a questo risultato, con la possibilità di tornare numero 36 del mondo in caso di vittoria del titolo.

I due precedenti con Goerges, entrambi risalenti al 2015, sono all’insegna della parità, ma nell’unico disputato su cemento (primo turno Australian Open) fu la tedesca a dominare e a chiudere con un impietoso 6-2 6-1.



