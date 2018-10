Wta Mosca - Kasatkina sente aria di casa, semifinale con Konta

Dopo lo spavento di ieri contro Cornet, è relativamente comodo il quarto di finale di Daria Kasatkina, che nella sua Mosca si aggiudica per 6-4 6-3 il derby tutto russo contro Anastasia Pavlyuchenkova.

Per la classe ’97 si tratta della quarta semifinale stagionale, la prima addirittura dal torneo di Miami dello scorso marzo, e della seconda consecutiva a Mosca, dove l’anno scorso Kasatkina si arrese solo in finale a Julia Goerges.

Tra la russa e l’ultimo atto c’è ora soltanto una rediviva Johanna Konta, che piega al tie-break del terzo set Aliaksandra Sasnovich. I precedenti con Kasatkina dicono 1-1, con la britannica che si è aggiudicata in due set il primo, a Sydney 2017, e la russa che si è poi vendicata un anno dopo a Dubai.

La semifinale della parte bassa vedrà invece contrapposte la numero 5 del seeding Anastasija Sevastova, che contro Zvonareva ha ottenuto la terza vittoria di fila al terzo set nel torneo, e la rivelazione Ons Jabeur.

La qualificata tunisina, che ieri ha demolito Sloane Stephens, rifila un perentorio 7-5 6-1 alla testa di serie numero 8 Anett Kontaveit e centra così la prima semifinale Wta in carriera.

Intanto, nel Wta International di Lussemburgo, non vuole saperne di arrestarsi il tornado Dayana Yastremska. L’ucraina classe 2000, che soltanto domenica scorsa conquistava a Hong Kong il suo primo titolo in carriera, batte 6-1 6-4 Margarita Gasparyan e vola in semifinale: affronterà ora Belinda Bencic, che da qualificata approda al penultimo atto archiviando in due set la pratica Lapko.

Nella parte alta di tabellone, la numero 1 del seeding Julia Goerges si guadagna l’accesso alla semifinale superando per 6-3 3-6 6-3 la numero 6 Donna Vekic: sulla strada della tedesca c’è ora Eugenie Bouchard, che in chiusura di programma estromette Andrea Petkovic, approfittando nel secondo set del ritiro della tedesca per un problema alla gamba destra.

Per la canadese si tratta della seconda semifinale stagionale, dopo quella persa con Cornet a Linz: grazie alla cavalcata di questa settimana, inoltre, Bouchard è sicura di rientrare in Top100, e anzi da lunedì sarà almeno tra le prime 90 del mondo.



