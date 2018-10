Wta Mosca - Halep si ritira, cadono Pliskova, Stephens e Bertens!

È ecatombe di teste di serie nel Wta Premier di Mosca: nessuna delle prime quattro del seeding sarà infatti presente ai quarti di finale. A cominciare da Simona Halep, che come largamente prevedibile dà forfait a causa del problema alla schiena che la rumena si porta dietro da Wuhan.

Per la numero 1 del mondo, che avrebbe dovuto affrontare la campionessa 2014 Pavlyuchenkova, anche la partecipazione alle Finals di Singapore appare a serio rischio. È poi il turno della numero 2 del seeding Karolina Pliskova: la fresca finalista di Tianjin cede infatti di schianto alla veterana e qui finalista 2008 Vera Zvonareva, che passa con un comodissimo 6-1 6-2 e si guadagna, da qualificata, un quarto di finale tutto da gustare contro la numero 5 Anastasija Sevastova.

La semifinalista degli Us Open ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza di Yulia Putintseva, ma alla fine è riuscita ad imporsi per 6-4 al terzo e a conquistare così l’ennesima vittoria di un 2018 davvero straordinario per la lettone.

Durissima batosta anche per Sloane Stephens, demolita dalla qualificata Ons Jabeur con un perentorio 6-3 6-2. La tunisina, che a Pechino si era presa lo scalpo della stessa Halep, approda così ai quarti di finale, dove se la vedrà con Anett Kontaveit (6-2 7-6(3) alla Mladenovic).

Cade infine anche la campionessa di Cincinnati Kiki Bertens, sorpresa da Aliaksandra Sasnovich: tra la bielorussa e la finale c’è ora soltanto una ritrovata Johanna Konta, che ha superato in tre set la finalista 2016 Daria Gavrilova.

In chiusura di programma, la finalista uscente e padrona di casa Daria Kasatkina vince al terzo una battaglia durissima contro Alize Cornet e raggiunge così la connazionale Pavlyuchenkova ai quarti di finale.

Intanto, nel Wta International di Lussemburgo, prosegue il periodo magico di Dayana Yastremska, che dopo aver vinto domenica a Hong Kong il suo primo titolo in carriera, liquida la due volte campionessa Slam Garbine Muguruza con un fulmineo 6-2 6-3.

La classe 2000 se la vedrà ora ai quarti con Margarita Gasparyan. Durissimo ko anche per la numero 3 Carla Suarez Navarro, capace di racimolare appena un game contro una ritrovata Eugenie Bouchard.

Vince infine in due comodi set la testa di serie numero 1 Julia Goerges, giustiziera per 6-1 6-4 della russa Blinkova: la prossima avversaria sulla strada della tedesca sarà la numero 6 del seeding Donna Vekic.



