Wta Linz - Camila Giorgi inarrestabile, seconda finale in Austria

Continua la straordinaria avventura di Camila Giorgi a Linz. L’azzurra si sbarazza di Alison Van Uytvanck con un 6-3 6-4 che le regala l’accesso alla sesta finale Wta in carriera, la seconda in Austria dopo quella persa nel 2014 contro Karolina Pliskova e la prima dall’aprile 2016.

Un successo che consente a Camila di ritoccare ulteriormente il proprio best ranking, visto che al momento la maceratese è virtualmente numero 29 del mondo e salirebbe a 28 in caso di trionfo domani.

Tra lei e il secondo titolo in carriera c’è ora soltanto una tra Petkovic e Alexandrova, due giocatrici con cui l'azzurra conduce nei precedenti: 3-2 contro la tedesca, che però l’ha battuta negli ultimi due (Cincinnati 2015 e Dubai 2016), 1-0 contro la russa.

Camila e Petkovic si sono peraltro già affrontate a Linz, proprio nel 2014, e in quell’occasione la tennista di Macerata si impose con un durissimo 6-1 6-2. Il primo set è deciso da un solo break, quello che la Giorgi intasca nel primo turno di risposta e che le consente di volare sul 3-0 dopo appena un quarto d’ora.

Camila difende bene il prezioso vantaggio, rischiando qualcosa soltanto nel nono game, quando serve per chiudere il set. Qui la fortuna sembra sorridere alla belga, che con un nastro vincente e una risposta miracolosamente rimasta in campo si procura due palle break: Camila si salva alla grande ed incassa il meritato 6-3 al primo set point.

Copione simile nel secondo parziale, nel quale i servizi la fanno da padroni fino al nono game, quando alla quarta opportunità utile l'azzurra ottiene il break decisivo: chiamata a servire per la finale nel game successivo, Giorgi deve affrontare il game più lungo e laborioso di tutta la partita, nel quale annulla due pericolose palle del contro-break e poi capitalizza il settimo match point per fissare il risultato sul 6-4.

Succede di tutto ad Hong Kong nella seconda semifinale, la più attesa, quella tra Garbine Muguruza e Qiang Wang. La cinese, che poche ore prima aveva concluso la pratica quarti di finale battendo 6-2 6-4 Elina Svitolina (il match era stato sospeso sul 6-2 5-2 per pioggia), vince una battaglia memorabile contro la due volte campionessa Slam, passando in rimonta per 6-7(5) 6-4 7-5 e centrando così la terza finale in carriera, tutte raggiunte negli ultimi tre mesi e tutte in territorio cinese, dove ha vinto 21 delle ultime 23 partite giocate. Tantissimi i rimpianti per Muguruza, che nel terzo set conduceva 3-0 con due palle break consecutive a disposizione per volare sul 4-0. Prosegue invece il periodo magico di Wang, che ritocca ulteriormente il proprio best ranking (sarà almeno 23 da lunedì) e si avvicina a grandi falcate alla Top 20: sulla sua strada c’è ora soltanto la talentuosa Dayana Yastremska, che ha estromesso la padrona di casa Shuai Zhang con un meritato 7-5 6-4.

L’ucraina, che il 15 maggio scorso è diventata maggiorenne, giocherà domani la sua prima finale Wta in carriera. Del tutto a senso unico infine le semifinali di Tianjin.

In apertura di programma, la numero 1 del seeding Karolina Pliskova impiega appena 61 minuti per rifilare un durissimo 6-2 6-1 a Timea Bacsinszky, ieri giustiziera di Aryna Sabalenka, e conquistare così la quarta vittoria consecutiva ai danni della svizzera, che l’aveva battuta nei primi due scontri diretti.

La ceca si giocherà ora il titolo con la testa di serie numero 2 Caroline Garcia, che è rimasta in campo soltanto mezz’ora in più per avere ragione di Su-Wei Hsieh con un 6-3 6-4 mai in discussione.

Pliskova conduce 3-2 nei precedenti con la Garcia e domani andrà a caccia del 12mo titolo (terzo stagionale) su 22 finali giocate. Per la francese si tratta invece della decima finale in carriera (6-3 il suo bilancio), la prima del 2018.



