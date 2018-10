Wta Pechino - Sevastova fa fuori Osaka, finale con Wozniacki

Prosegue l’annus mirabilis di Anastasija Sevastova. La semifinalista degli Us Open liquida un’acciaccata Naomi Osaka con un duplice 6-4, centrando così la prima finale in carriera a livello Premier Mandatory e ritoccando di tre lunghezze il best ranking personale: la tennista di Liepaja, che in carriera era stata al massimo 15 del mondo, sarà infatti almeno numero 12 da lunedì.

Per lei, prima lettone ad approdare all’ultimo atto di Pechino in 22 edizioni del torneo, si tratta della settima finale Wta in carriera, la prima non in un International e la terza quest’anno, dopo quella persa a Maiorca a giugno e quella vinta a Bucarest un mese dopo.

Osaka, che quest’anno aveva perso con Sevastova anche a Doha, ha invece pagato i tantissimi gratuiti e anche, nel secondo set, qualche fastidio di natura fisica, che l’ha costretta a richiedere un Medical Time Out sul punteggio di 6-4 4-3 a favore della lettone.

A decidere il primo set è il chirurgico break che Sevastova intasca nel proverbiale settimo game, e che le consente poi di impattare sul 6-4 dopo due comodi turni di battuta. La lettone annulla una palla break nel secondo gioco del secondo set, poi strappa ancora la battuta all’avversaria e conferma il break con un solido turno di servizio tenuto a zero, mentre Osaka dà l’impressione di muoversi male e di non crederci più.

Così, quando la giapponese si ritrova sotto 15-40 nel settimo game, sembra davvero che il match sia finito: e invece, proprio nel momento in cui dovrebbe chiudere i giochi, Sevastova trema e rimette clamorosamente in carreggiata l’avversaria.

Dapprima infatti la lettone spreca malamente le due palle break consecutive e permette alla nipponica di accorciare sul 3-4, poi, dopo il MTO richiesto al cambio di campo dalla stessa Osaka, fallisce una palla del 5-3 e concede infine l’inatteso contro-break, peraltro il primo di tutta la partita, che fa risalire la giapponese fino al 4-4.

Osaka potrebbe anche completare la rimonta, avendo a disposizione la palla del 5-4, ma la classe ’90 si scuote e con tre punti consecutivi si riappropria del maltolto: stavolta Sevastova non si fa pregare, e con un turno di battuta autoritario incassa un nuovo 6-4 dopo un’ora e mezzo di partita.

La lettone vola, come detto, anche in classifica mondiale: in caso di vittoria del titolo, Sevastova scavalcherebbe infatti anche Sabalenka e si porterebbe ad appena 150 punti dalla decima posizione, attualmente occupata da Kiki Bertens.

Situazione analoga nella Race: qui la classe ’90 è 11ma, ma vincendo domani salirebbe al decimo posto e ridurrebbe a 350 punti il gap dall’ottava piazza, l’ultima utile per Singapore, al momento appannaggio di Karolina Pliskova.

Tra Sevastova e il trionfo c'è ora soltanto la qui campionessa 2010 Caroline Wozniacki, che ha spazzato via Qiang Wang con un perentorio 6-1 6-3. La numero 2 del mondo si è così garantita, senza ancora aver perso un set nell'intero torneo, l'accesso alla 54ma finale nel circuito maggiore, la quarta quest'anno e la settima a livello Premier Mandatory.

Domani la danese andrà a caccia del titolo numero 3 in stagione e numero 30 in carriera, il 22mo sul cemento: solo le sorelle Williams, tra le giocatrici in attività, hanno vinto di più su questa superficie.

Wozniacki, che resterà numero 2 del mondo a prescindere dall'esito della finale di domani, conduce 4-0 nei precedenti con Sevastova. Le due si sono incontrate tre volte in carriera sul duro, e in tutte e tre le occasioni la danese si è comodamente imposta in due set.



