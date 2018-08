Wta New Haven - Sabalenka inarrestabile, è finale con Suarez Navarro

Se si potevano avere ancora dei dubbi circa la reale esplosione dello sconfinato talento di Aryna Sabalenka, ci pensa il Wta Premier di New Haven a fugarli definitivamente. Dopo aver raggiunto il penultimo atto a Cincinnati, la giovane bielorussa fa ancora meglio in Connecticut, piegando sul 6-4 7-6(3) la numero 9 del mondo Julia Goerges e centrando così la quarta finale in carriera, la terza stagionale e la seconda a livello Premier dopo quella persa ad Eastbourne pochi mesi fa contro Caroline Wozniacki.

Un successo che consente inoltre alla classe ’98 di rendere attivo il bilancio degli scontri diretti contro tenniste Top 10 (5 vittorie e 4 sconfitte il suo incredibile saldo) e di ritoccare ulteriormente il proprio best ranking, visto che Sabalenka è ora virtualmente numero 22 del mondo e diventerebbe numero 20 in caso di vittoria del titolo, che rappresenterebbe il suo primo trionfo nel circuito maggiore.

Nessun’altra tennista bielorussa era peraltro mai riuscita a raggiungere la finale di New Haven. Nel primo set Goerges è costretta agli straordinari dapprima nel secondo game e poi di nuovo nell’ottavo, annullando un totale di sette palle break.

Nel decimo però la semifinalista di Wimbledon deve capitolare: Sabalenka sale infatit 0-40 e sfrutta il primo set point per incassare il meritato 6-4 dopo 50 minuti di battaglia. C’è grande equilibrio anche nel secondo parziale, dove è Goerges a graffiare il break in apertura e a difenderlo senza problemi fino al 4-2.

Nell’ottavo game la classe ’98 ottiene il contro-break, ma nell’undicesimo perde nuovamente il servizio e regala all’avversaria l’opportunità di servire per il terzo set. Il game decisivo è il più lungo e spettacolare del parziale: Goerges salva una palla break, poi manca l’appuntamento con un set point, quindi annulla altre due palle break ma alla fine deve arrendersi, concedendo per la seconda volta il contro-break.

Il tie-break è un’ulteriore dimostrazione della solidità e della forza mentale della bielorussa, che, trovatasi sotto 0-3, riesce ad infilare un parziale di 7 punti consecutivi e ad impattare sul 7-3 che le consegna la seconda vittoria su due in carriera contro Goerges (la prima era arrivata, in rimonta, proprio ad Eastbourne).

Tra lei e il primo titolo in carriera c'è ora solo una fortunatissima Carla Suarez Navarro, che continua ad approfittare degli acchiacchi delle sue avversarie. Dopo il forfait pre-match di Konta agli ottavi ed il ritiro di Kvitova dopo il primo set ai quarti, la spagnola approfitta infatti del ritiro di Monica Puig anche in semifinale, sul punteggio di 4-4 nel primo set.

Così, con appena un set e mezzo effettivamente giocato negli ultimi 3 turni e con la miseria di tre ore e dieci minuti passate sul campo nell'intero torneo, la Suarez centra l'11ma finale in carriera, di gran lunga la più rapida e fortunosa di tutte, la terza a livello Premier e la prima addirittura dal febbraio 2016, quando l'ex numero 6 del mondo trionfò a Doha.

Contro Sabalenka, che comunque partirà favorita, l'iberica tenterà di migliorare quello che sin qui è un rendimento piuttosto deficitario negli ultimi atti dei tornei Wta, con un bilancio di appena due vittorie e ben otto sconfitte.

Era dal 1994 che una giocatrice spagnola non approdava alla finale del torneo, che ai tempi si disputava a Stratton Mountain, nel Vermont: e in quel caso furono addirittura due, visto che Conchita Martinez si impose nel derby con la connazionale Arantxa Sanchez Vicario.



