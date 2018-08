Wta New Haven - Semaforo rosso per Camila Giorgi, ai quarti va Bencic

La corsa di Camila Giorgi nel Wta Premier di New Haven si infrange su una rediviva (e fortunata) Belinda Bencic. Complice il tardo ritiro di Halep ed il bye previsto al primo turno per la numero 1 del mondo, la svizzera si è infatti trovata catapultata da lucky loser direttamente agli ottavi e ha estromesso con un tutto sommato meritato 6-4 6-3 una Giorgi troppo intermittente e prodiga di errori nei momenti chiave.

Per Camila sfuma quindi quello che sarebbe stato il quinto quarto di finale stagionale, mentre Bencic centra la prima vittoria in carriera in Connecticut, dove aveva perso all’esordio nelle due precedenti apparizioni, e pareggia sul 2-2 il bilancio degli scontri diretti con la maceratese (considerando anche la vittoria della classe '97 alle qualificazioni di Madrid 2014).

Il primo set è il festival dei break e delle occasioni mancate, da una parte e dall’altra, anche se alla fine è la svizzera a dare la spallata definitiva. Dopo uno scambio iniziale di break, a partire dal 2-2 le due giocatrici si strappano il servizio a vicenda per cinque game consecutivi, sbagliando tantissimo (saranno 19 i gratuiti di entrambe a fine set) e collezionando percentuali drammatiche specialmente con la seconda di servizio.

Nel decimo game, quando serve per il parziale, Bencic riesce però ad arrestare la scia di break e a tenere a 15 il turno di battuta, incassando così il 6-4 dopo quasi un’ora di battaglia. In apertura di secondo set, la svizzera strappa subito il servizio alla Giorgi, che ottiene il contro-break nel quarto game.

La rimonta dell’azzurra è però immediatamente rintuzzata, visto che l’elvetica si riprende subito il break di vantaggio e lo conferma nel turno successivo. Sotto 2-4, Camila annulla una palla break che avrebbe anticipato la sconfitta, ma è solo questione di tempo: Bencic tiene i due turni di servizio successivi annullando nel decimo gioco una palla del contro-break e si garantisce così, con un nuovo 6-4, l'accesso al secondo quarto di finale stagionale.

Sulla sua strada una tra la fresca semifinalista di Cincinnati Sabalenka e la campionessa in carica Gavrilova. Fioccano intanto i ritiri precauzionali in vista degli US Open. Dopo Halep, anche la fresca campionessa di Cincinnati Kiki Bertens e l’ex numero 4 del mondo Johanna Konta si ritirano dal torneo.

Al posto dell’olandese subentra la lucky loser Paulina Parmentier, che cede in rimonta ad Anett Kontaveit nel match che allinea il tabellone agli ottavi di finale. Il ritiro della britannica, che aveva disputato e vinto il primo turno contro la Siegemund, avvantaggia invece Carla Suarez Navarro, che senza giocare si ritrova proiettata ai quarti, dove ora attende una tra Kvitova e Diyas.



