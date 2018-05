WTA TOUR - Impresa Pavlyuchenkova a Strasburgo, Larsson trionfa in Germania

È Anastasija Pavlyuchenkova la campionessa della 32ma edizione del WTA International di Strasburgo. Al termine di una pazzesca battaglia di tre tie-break durata più di tre ore e mezzo contro una coriacea Dominika Cibulkova, la russa porta a compimento una rimonta sensazionale, annulla due match point e chiude sul 6-7(5) 7-6(3) 7-6(6), incamerando il 12mo sigillo WTA in carriera, il secondo su suolo francese (nel febbraio del 2014 si aggiudicò l’Open GDF Suez a Parigi battendo in finale Errani) e il terzo personale sul rosso.

Per lei si tratta inoltre del primo titolo del 2018, dopo i tre conquistati nella scorsa stagione. Altra delusione, invece, per Cibulkova, alla seconda sconfitta stagionale in finale dopo quella subita a Budapest lo scorso febbraio per mano di di Alison Van Uytvanck.

A differenza della russa, che vanta con oggi un ottimo 12-6 nelle finali WTA, la slovacca peggiora così ulteriormente il proprio record (8 successi, 13 sconfitte) e non riesce a sfatare il tabù terra battuta, dove Cibulkova non ha mai vinto (con questa, fanno tre finali perse su tre); peraltro i precedenti parlavano decisamente a suo favore, visto che Cibulkova si presentava all'appuntamento di oggi forte di un confortante 7-3 (1-0 sul rosso) negli head to head contro Pavlyuchenkova.

È già lotta serrata nel primo set, con Cibulkova che recupera immediatamente il break di svantaggio ceduto nel quinto game e poi manca, sul 4-4, una palla break che l’avrebbe mandata a servire per il set.

Al tie-break, esito scontato per un parziale tanto equilibrato, la slovacca è la prima a concedere un mini-break e si ritrova sotto dapprima 3-1 e poi 5-4. Con due servizi a disposizione per chiudere i conti, il braccio di Pavlyuchenkova trema, e con due punti di fila in risposta è la tennista di Bratislava ad impattare sul 7-5 dopo un’ora e dieci minuti di battaglia.

Identica la durata del secondo set: il copione è lo stesso, con la russa che cerca la fuga ma spreca in ben due occasioni un break di vantaggio. Dopo due set point sventati sul 5-6 da Cibulkova, è ancora il tie-break a decidere, ma stavolta la sceneggiatura si ribalta: Pavlyuchenkova è la prima a perdere il servizio, ma dopo infila un poderoso allungo di cinque punti di fila, che le consente di rimandare le sorti della gara al terzo e decisivo set.

Qui succede di tutto: Cibulkova graffia il break nel quarto game e vola sul 3-1, poi subisce un parziale di tre giochi consecutivi e si ritrova sotto 4-3 e servizio Pavlyuchenkova. Ma proprio quando l’inerzia sembra tutta dalla parte della russa, il match si stravolge nuovamente: piazzato l’immediato contro-break, Cibulkova tiene il servizio e si porta sul 15-40 nel game successivo, con due match point a disposizione, entrambi tuttavia annullati.

Il tie-break, il terzo della partita, è l'epilogo perfetto per una sfida memorabile: dopo il consueto scambio di mini-break, Pavlyuchenkova sale 6-4 ed è lei stavolta a procurarsi due match point, di cui il primo con il servizio a disposizione.

Come una ventina di minuti prima a parti invertite, la slovacca si salva e si issa fino al 6-6. Ma è solo questione di tempo: dopo il cambio di campo, un nuovo mini-break regala alla russa il terzo match point, quello decisivo.

Al termine di una odissea di tre ore e 40 minuti, Pavlyuchenkova archivia infatti la pratica sull'8-6 e diventa la seconda giocatrice russa (dopo Sharapova) capace di trionfare a Strasburgo. Intanto, a Norimberga, giornata storica per la numero 97 del mondo Johanna Larsson, che in poche ore si proclama campionessa dapprima nel singolare e poi nel doppio, accanto alla veterana Kirsten Flipkens.

Chiamata a fronteggiare all’ultimo atto una scatenata Alison Riske, che l’aveva battuta nell’unico precedente (Guangzhou 2014) e che ieri in semifinale aveva regolato senza problemi proprio la Flipkens, la tennista svedese incassa un meritato 7-6(4) 6-4 e si regala il secondo titolo in carriera nel circuito maggiore, bissando il successo ottenuto nel luglio del 2015 a Bastad, sempre sul rosso e sempre a livello International, in quella che peraltro era stata la sua ultima finale WTA.

Non pochi i rimpianti odierni per la Riske, che nel tie-break del primo set non sfrutta per due volte un mini-break di vantaggio e nel secondo subisce un passivo di cinque giochi consecutivi dal 4-1 in suo favore. Per l’americana classe ’90 si tratta della quinta finale persa su sei disputate in carriera: il suo unico trionfo resta quello celebrato a Tianjin 2014 ai danni di Belinda Bencic.

