WTA MADRID - Kvitova cala il tris! Bertens cede dopo tre ore di battaglia

Tre ore di lotta impressionante consegnano a Petra Kvitova il titolo del WTA Premier Mandatory di Madrid, centrando in questo modo il suo 24° sigillo in carriera e il quarto stagionale dopo i trionfi a Doha, San Pietroburgo e davanti al pubblico amico di Praga.

Nell’ultimo atto la fuoriclasse ceca ha infine piegato la resistenza di un’indomita Kiki Bertens grazie al punteggio conclusivo di 7-6(6) 4-6 6-3, bissando così il successo ottenuto ai danni dell’olandese in occasione del loro unico precedente andato in scena al primo turno di Wimbledon nel 2015.

La vittoria odierna permette inoltre alla mancina di Bilovec di diventare la prima tennista in assoluto a sollevare per tre volte questo trofeo, che si aggiunge alle cavalcate risalenti rispettivamente alle edizioni 2011 e 2015. Petra si toglie anche lo sfizio di staccare in questa particolare classifica le rivali Simona Halep e Serena Williams, entrambe ferme a quota due.

Alla 26enne di Wateringen, giustiziera di Caroline Wozniacki e Maria Sharapova durante il suo cammino, va invece riconosciuto l’onore delle armi, oltre alla certezza di salire fino alla 15ma piazza del ranking mondiale. Da lunedì balzo in avanti anche per Kvitova, che si presenterà a Roma da numero 8 delle classifiche.

La tensione si manifesta palesemente già ad inizio match, visto che entrambe le protagoniste sono subito obbligate ad annullare due palle break consecutive nei rispettivi turni di servizio inaugurali.

La decima testa di serie non sfrutta due ulteriori chance di allungare nel corso del sesto game, antipasto del primo vero affondo consistente da parte della Bertens capace di involarsi sul 4-2 grazie anche ad alcune gentili concessioni dall’altra parte della rete.

Nonostante raccolga appena il 40% di punta sulla seconda, la bicampionessa di questo torneo recupera immediatamente lo svantaggio cancellando un’opportunità del 2-5, ultimo scossone prima del fisiologico approdo al tiebreak dopo oltre un’ora di lotta.

Nel jeu decisif a fare la differenza alla fine risulta la maggiore consistenza della Kvitova a partire dal 4-4, come esemplifica l’urlo che suggella l’ottavo punto della ceca brava ad archiviare finalmente la pratica al terzo set point utile.

Nella seconda frazione Kiki ha l’indiscusso merito di non disunirsi sotto il profilo mentale, anzi il suo coraggio viene meritatamente premiato nel fatidico settimo game quando tre sanguinosissimi errori gratuiti della rivale propiziano lo strappo decisivo in favore della numero 20 al mondo.

Da quel momento la 28enne di Bilovec non riesce infatti più a risalire la china, ostentando anche una certa stanchezza dal punto di vista fisico e facendo intuire come l’inerzia si sia ormai spostata dalla parte della Bertens. Due aces millimetrici impreziosiscono il decimo game che spedisce la gara al terzo parziale.

Qui la contesa assume presto i connotati di una guerra di nervi complice anche il dispendio fisico da parte di ambedue le giocatrici, intenzionate a gettare il cuore oltre l’ostacolo per sollevare il primo grande trofeo sulla terra battuta del 2018.

Kvitova tenta dapprima la fuga approfittando di un piccolo frangente di sbandamento della sfidante, abilissima dal canto suo a non mollare tanto da ricucire immediatamente sul 4-3. L’aggancio non si è però tramutato in realtà, poiché un nuovo sprint imperioso di Petra ha scritto la parola fine su una sfida altalenante ma allo stesso tempo ricca di emozioni.