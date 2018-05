WTA MADRID - Pliskova brilla, Halep si ferma. Frena anche Maria Sharapova

Da Kristyna a Karolina con risultati estremamente diversi. Per Simona Halep il soggiorno in casa Pliskova si rivela piacevole solo a metà: il primo pass per le semifinali a Madrid lo stacca infatti Kaja. La numero uno del mondo - forte di un bottino di tre successi estremamente agevoli - non si ripete e ferma a quota 15 la serie di vittorie consecutive nella sua Madrid.

Quello di Karolina è un match a tratti perfetti. Macchiato, sostanzialmente, solo da un paio di sbavature in avvio. Halep fa sostanzialmente in tempo a sfruttare l'unica chance di break che ha a disposizione nell'intero match e a tentare qualche variazione da fondocampo nel tentativo di limitare le bordate dell'avversaria. La strategia si rivela infruttuosa, anche a causa dei 27 errori non forzati che accumula, e per Pliskova sigillare sul 6-4 6-3 il punteggio si rivela quasi una formalità. Sono complessivamente 10 i punti che la ceca lascia per strada con la battuta a disposizione.

Sono ancora diversi gli elementi che necessitano una ricalibratura. Anche le difficoltà sulla distanza sono rilevanti. Maria Sharapova paga la disabutidine alla vittoria nell'avventura a Madrid e dopo il colpo ai danni di Kiki Mladenovic alza bandiera bianca. Kiki Bertens indossa ancora l'abito dell'ammazza-grandi: praticamente impeccabile il modus operandi a cavallo tra il secondo e il terzo set dell'olandese, che confeziona un glaciale 4-6 6-2 6-3 e raggiunge in semifinale Caroline Garcia..Masha giganteggia solo nel primo set e l'ultima reazione la accenna solo con un piede già nel baratro. Non basta recuperare uno dei due break di svantaggio nella terza frazione. Bertens, alla seconda opportunità utile, non trema e chiude.

Il quantitativo di carburante nel serbatoio di Carla Suarez Navarro si rivela insufficiente dopo due maratone. Privo di qualsiasi rompicapo il quarto test nel torneo per Garcia: agevole il 6-2 6-3 che vale un posto tra le prime quattro.

Clicca qui per visualizzare i risultati di Madrid

↓ VISUALIZZA RISULTATI ↓