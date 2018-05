WTA PRAGA - Giorgi bene, Paolini show

L'esultanza è composta, la gioia enorme. Jasmine Paolini batte 76(6) 63 Daria Kasatkina e centra la prima vittoria in carriera contro una top 20. Ripescata a Praga come lucky loser, la toscana domina col dritto, attacca il rovescio sempre meno affidabile della russa, decisamente passiva nella conduzione dello scambio.

In difficoltà fisica negli spostamenti negli ultimi game, Kasatkina tenta una rassegnata palla corta sul match point ma Paolini può piazzare il passante vincente in lungolinea e festeggiare il successo numero 104 sul rosso sui 170 complessivi, a tutti i livelli.

Continua la crescita dell'azzurra, che anche attraverso l'esperienza in Fed Cup, come aveva sottolineato a Chieti il capitano Tathiana Garbin, sta acquistando fiducia, convinzione, e una leggerezza che le permette di scegliere il colpo giusto al momento giusto e di credere nelle proprie possibilità anche contro le top player.

Il suo percorso continua ora contro Anna Karolina Schmiedlova. Camila Giorgi raggiunge le 108 vittorie WTA in carriera. L'azzurra supera la testa di serie numero 5, Barbora Strycova 60 26 62 ed evita la seconda eliminazione al primo turno nella storia del torneo.

Per centrare i 100 successi sul rosso e il terzo quarto di finale in tre anni, Giorgi dovrà battere la tedesca Tamara Korpatsch, lucky loser per la seconda volta in un anno, che ha vinto solo una delle ultime sette partite giocate contro una top 100.

Giorgi, sempre battuta nei due precedenti confronti diretti contro Strycova, parte decisa al servizio, aggressiva in risposta e precisa sulla diagonale sinistra. Matura così il secondo 6-0 della stagione. Ma la ceca, che quest'anno ha sempre perso quando ha ceduto il primo set (0-7), firma il break in avvio e prende l'iniziativa nel secondo.

L'azzurra necessita di convinta tranquillità perché il suo tennis come limite sia efficace, ma gradualmente avverte più pressione. L'imprecisione aumenta, e la numero 26 del mondo, semifinalista un anno fa, porta il match al terzo.

Pregusta il 68mo successo sul rosso in un main draw WTA, il primo della stagione, ma Giorgi chiama in campo papà Sergio che sottolinea ancora le basi del suo approccio “bielsista” al tennis. La riporta sulla via della precisione, della profondità e dell'aggressività.

L'effetto delle sue parole è immediato. Il break nel secondo game è un indizio che diventa una prova quando, perso il servizio sul 3-2, l'azzurra firma l'immediato allungo sul 4-2 e veleggia verso il 99mo successo contro una top 100 in carriera.

Facile il 67mo sul rosso di Petra Kvitova che supera 61 63 Tereza Svitkova, alla seconda sconfitta su due contro una top 10. La testa di serie numero 2, giocatrice meglio classificata in tabellone dopo il forfait di Karolina Pliskova, incontra una maggiore resistenza nel secondo set.

Ma la numero 229 del mondo, al debutto in un main draw WTA quest'anno, incassa la 17ma sconfitta contro un'avversaria mancina, la 35ma in 55 partite contro una top 100. Kvitova, che concede solo due palle break in tutto il match, affronterà per la prima volta Natalia Vikhlyantseva per celebrare la prima partecipazione a Praga con il terzo quarto di finale in stagione.

Esce subito Mona Barthel, la campionessa in carica. La tedesca subisce il secondo “bagel” della stagione e cede 60 75 contro la qualificata Antonia Lottner che non vinceva un match WTA dal torneo del Lussemburgo dello scorso ottobre.

Passa invece la finalista del 2017, Krystina Pliskova, che vince il terzo dei quattro tiebreak giocati quest'anno e mette in discesa il match contro Aliaksandra Sasnovitch. La bielorussa, testa di serie numero 9 che ha ereditato in tabellone lo slot di Karolina Pliskova, subisce la prima eliminazione al primo turno della stagione.

Pliskova chiude 76 63, centra il decimo successo nel circuito maggiore sul rosso e sfiderà per la prima volta Qiang Wang per raggiungere il terzo quarto di finale in stagione.

