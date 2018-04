WTA LUGANO - Mertens trionfa in Svizzera, sconfitta Sabalenka

Elise Mertens conquista il WTA International di Lugano sconfiggendo Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-5 6-2. Partita equilibrata solo nel primo set, con Mertens decisamente superiore al servizio e sul piano tattico, mentre Sabalenka non è stata mai in grado di cambiare piano di gioco.



Come di consueto, Sabalenka cerca l’accelerazione fin dal primo colpo dopo il servizio, tentando il cambio in lungolinea con il rovescio con particolare frequenza.

Ciò nonostante, è proprio con questo colpo che commette l’errore che le costa il break sull’1 pari. La testa di serie numero 2 va avanti 3-1, ma le accelerazioni della bielorussa, indirizzate soprattutto verso il lato destro di Mertens, iniziano a restare in campo con maggiore frequenza, riuscendo così a tornare in parità: 3-3.

Sul 4 pari la numero 61 WTA deve fronteggiare due pericolose palla break, ma riesce a cavarsela (molto brava soprattutto sulla prima, salvata con una brillante seconda in kick). Nell’undicesimo game è il rovescio lungolinea a fare la differenza: Sabalenka commette due errori tentando questa soluzione, mentre Mertens trova uno splendido vincente che la porta sullo 0-40, centrando il break pochi secondi più tardi.

La giocatrice di Minsk continua ad avere in mano le redini degli scambi, ma va in enorme difficoltà ogni volta che non può colpire la palla dall’alto verso il basso in spinta totale. Mertens ne approfitta e chiude il primo set 7-5.

All’inizio del secondo parziale Sabalenka smarrisce completamente la battuta e non riesce a compensare con l’intelligenza tattica, rischiando in modo eccessivo su qualsiasi palla le capiti attorno e consentendo a Mertens di appoggiarsi facilmente ai suoi colpi, almeno quelli che rimangono nel rettangolo di gioco.

La belga è molto precisa con la battuta (76% di punti vinti con la prima, 58% con la seconda), specialmente con lo slice, apre bene gli angoli e approfitta della caterva di errori dell’avversaria con il rovescio per salire prima 2-0 e poi 3-1.

Mertens ha anche due palle del 4-1, ma non le sfrutta – molto grave l’errore in risposta sul 15-40 -, ma il doppio break è solamente rimandato, perché nel settimo game il rovescio di Sabalenka continua a non trovare il campo (35 gratuiti) e ad arrivare male sulla palla.

Mertens non ha problemi nel chiudere la sfida dopo un’ora e 24 minuti. Terzo titolo in carriera per la belga (aveva già trionfato due volte a Hobart nel 2017 e 2018), che da domani salirà al numero 17 del mondo, centrando così il best ranking della sua giovane carriera.

Ottimo torneo anche per Sabalenka, che lunedì sarà n.47 WTA - mai così in alto – e che conferma tutti i pregi e i difetti già visti a partire dalla fine dell’anno scorso. .