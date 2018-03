CHALLENGER MARBELLA - Riscatto Travaglia, piegato Munar

Una vittoria di testa, una bella rivincita. Stefano Travaglia lotta, pur in una giornata complicata, salva un match point, non si disunusce dopo averne mancati tre, e supera 6-7(5) 6-2 7-5, dopo quasi due ore e tre quarti di partita, lo spagnolo Jaume Munar, numero 196 del mondo, che gli aveva lasciato appena quattro game nelle qualificazioni dell'Australian Open dello scorso gennaio.

Un debutto significativo, misura del momento e della crescita del marchigiano, sulla terra rossa di Marbella. Travaglia, testa di serie numero 7 del challenger da 43mila dollari di montepremi, dimostra di essere superiore all'avversario quando si entr a nello scambio, ma nel primo set paga il posizionamento spesso piuttosto arretrato in risposta che gli rende più difficile la transizione da una situazione difensiva verso un'opportunità offensiva.

Il dritto inside-in da sinistra affossato a rete sul set point fa il resto. Decisamente dierso l'andamento del secondo set. Munar lo sfida sul piano del tocco con una palla corta altissima sopra la rete, Travaglia più reattivo combina la controsmorzata con uno smash in arretramento non banale e vola 3-0 con doppio break di vantaggio.

L'allungo sul 4-0 è il preludio a un match spinto al terzo set. Più vario nelle direzioni del servizio, più attento ad alzare le traiettorie, Travaglia dà chiaramente l'impressione di non voler dare angoli all'avversario che più facilmente perde il controllo del colpo con la palla frontale.

L'azzurro stampa un bel rovescio lungolinea, dal lato in cui è apparso meno solido, per cancellare al servizio un match point. Nell'ultimo game, ne manca tre di occasioni per chiudere, la prima con una smorzata troppo leggibile di dritto in diagonale da sinistra, l'ultima col sesto doppio fallo.

Ma Travaglia, che ottiene il 77% di punti con la prima, piazza il 14mo ace per crearsi un quarto match point, e chiude con un'altra prima vincente. Travaglia conquista così la tredicesima vittoria stagionale e cercherà la qualificazione al tredicesimo quarto di finale Challenger contro Enrique Lopez Perez, numero 199 del mondo, che ha fatto valere traiettorie e schemi da terra per ingabbiare Dustin Brown 6-4 6-2.

Lopez-Perez ha ottenuto un break in apertura, ha tenuto il tedesco-giamaicano in condizione di doversi prevalentemente difendere, spesso con il ricorso fin troppo frequente alla palla corta. Perez, regolare dal lato del rovescio e più efficace nell'aprirsi il campo di dritto, ha dettato i tempi del gioco anche scendendo a rete quando Brown accorciava, pur con un tocco e un posizionamento decisamente migliorabili.

Dopo un primo set più bilanciato, lo spagnolo ha messo in discesa il secondo set col doppio break del 4-1, con Brown sempre più scarico nella ricerca della palla. Vedere per credere la risposta svogliata che segna la fine del match.

Non si qualifica invece Federico Gaio, dal gioco meno facilmente inquadrabile in questa fase della carriera, che ha avuto la sfortuna di incappare nel rientrante Lukas Rosol. Il ceco ha vinto 6-4 7-6(4) e concesso appena cinque punti con la prima: affronterà Guido Andreozzi al primo turno.

Altri tre gli italiani in tabellone. Alessandro Giannessi, numero 161 del mondo, cercherà la seconda vittoria in altrettanti confronti diretti contro Ramkumar Ramanathan, che non gioca sul rosso da quasi nove mesi e ha un bilancio negativo in carriera contro avversari mancini.

Marco Cecchinato, numero 97 e testa di serie numero 3 sfida per la prima volta la wild card Jurgen Melzer, che da nove mesi non mette piede in campo. L'azzurro non perde da un avversario fuori dai top 200 dal challenger di Roma dell'anno scorso, battuto allora da Gimeno Traver.

Simone Bolelli, infine, sfida per la prima volta la testa di serie numero 6, Andrej Martin, che gli è davanti di 44 posizioni in classifica. .