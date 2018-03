WTA INDIAN WELLS - Osaka, una prima volta da sogno

La prima volta ha un sapore speciale. Naomi Osaka non aveva mai vinto un torneo, a qualsiasi livello. Inizia la serie dal Premier Mandatory di Indian Wells, nella finale più giovane da quando esistono i Premier Mandatory, dal 2009.

La giapponese domina 6-3 6-2 Daria Kasatkina, che perde la terza delle quattro finali WTA giocate finora, e salirà al numero 22 del mondo la prossima settimana. A 20 anni e 135 giorni, Osaka diventa la campionessa più giovane del torneo dal 2008 dopo Ana Ivanovic e raddoppierà il suo attuale prize money, di $1.483.053, e il suo viaggio non si fermerà qui.

Kasatkina potrà consolarsi con il best ranking di numero 11: la prossima settimana, per la prima volta, sarà la numero 1 di Russia. Si emoziona Osaka durante la cerimonia di premiazione, sembra non sapere bene cosa fare.

Non è abituata a queste situazioni ma dopo qualche ringraziamento sparso e un po' confuso mostra la sua gratitudine al suo team e alla famiglia. Coach Sascha Bajin fatica a trattenere una risata per un discorso destinato a entrare a suo modo nella storia di questa stagione e del circuito WTA.

Così, dopo aver ostentato sicurezza e freddezza in tutta la settimana, si spaventa quando partono i coriandoli al momento della consegna del trofeo. E' sull'orlo delle lacrime di delusione nella cerimonia di premiazione, Kasatkina, che fa i complimenti all'avversaria per una settimana davvero straordinaria.

Ringrazia tutti, coach Dehaes, i tifosi, il direttore del torneo Tommy Haas, gli amici, i ball boy, gli addetti alla security. "Credete nei vostri sogni" dice con la voce ormai rotta, "ci rivedremo l'anno prossimo".

Nell'anniversario della prima finale tutta russa a Indian Wells, Sharapova nel 2006 conquistò su Dementieva il secondo titolo in carriera, Kasatkina dimostra di aver studiato molto bene il match.

Sesta finalista russa nella storia del torneo, costringe Osaka a tre gratuiti consecutivi di dritto. Presto, però, si capirà anche che la distanza tra la teoria e la pratica è destinata ad allargarsi in maniera per lei sempre più preoccupante.

Capace di cinque vittorie contro una top 2, solo Serena Williams (18), Venus (14) e Sharapova (7) fra le giocatrici in attività ne hanno ottenute di più prima dei 21 anni, piazza il primo break ma apre il suo primo turno di battuta con la peggior palla corta del suo torneo.

La tensione si avverte, nella prima finale fra due under 20 a Indian Wells dal 2001, da quel controverso, e celebre per ragioni che con quanto accaduto in campo hanno poco a che fare, successo di Serena Williams su Kim Clijsters.

Anche Kasatkina, arrivata a due punti dalla sconfitta contro Venus, è bloccata come Osaka, la quarta finalista non testa di serie a Indian Wells dopo Byrne, battuta nella prima edizione del 1989, Serena Williams e Kim Clijsters (vincitrici nel 1999 e nel 2005), e la più giovane dai tempi di Caroline Wozniacki, sconfitta da Jankovic nel 2010 a 19 anni e 253 giorni.

La russa sembra più preoccupata in avvio di non dare ritmo all'avversaria, di farla pensare più del solito. Osaka, alla seconda finale in carriera dopo Tokyo 2016, l'unico altro torneo WTA in cui si era spinta oltre i quarti di finale, manca di continuità da fondo in avvio.

Già sicura di migliorare il suo best ranking e diventare la giapponese meglio classificata dai tempi di Ai Sugiyama, che era numero 25 il 9 marzo 2009, Osaka gradualmente si scioglie. E' arrivata in finale battendo Maria Sharapova, due volte campionessa, Aga Radwanska, finalista nel 2014, Karolina Pliskova, semifinalista nelle ultime due edizioni, e Simona Halep, vincitrice nel 2015, che assommavano 103 vittorie in carriera a Indian Wells.

Ha centrato la seconda e terza vittoria contro una top 5, ma inizia tesa. Si sblocca gradualmente, però, stampa un ace per salvare una palla break e un lungolinea vincente per tenere sul 4-3. Kasatkina, però, sente ancora più pressione.

Sbaglia troppo poi incassa dalla giapponese, cui in un simpatico video aveva cercato di insegnare come eseguire il tweener, una lezione di efficacia su quello che dovrebbe essere il suo colpo migliore, il rovescio lungolinea.

Osaka allunga 5-3 e chiude il primo set alla seconda occasione con un altro vincente, il 14mo del match contro i 3 di Kasatkina. La russa, che commette 11 errori nel set, non riesce a imporre i cambi di ritmo, le palle corte, che avevano messo in difficoltà Venus Williams.

La giapponese non soffre, Kasatkina impone una velocità di palla che Osaka contrasta senza difficoltà. Così apre il secondo set con un break di vantaggio e inizia a ricavare anche più punti diretti al servizio.

Kasatkina naturalmente non può impostare il match sul piano della potenza pura di palla, e la crescente fatica per entrare nello scambio fa ulteriormente scendere le sue possibilità di invertire il flusso della partita.

Il secondo break, sul 4-1, fa calare anticipatamente il sipario sulla partita. Kasatkina allunga almeno un po' la partita, tiene il servizio per il 2-5 ma può fare poco altro. Osaka, come più volte nel match, infila un doppio fallo e un ace al centro, è una sorta di segnale che la proietta sempre più vicina al traguardo.

Un rovescio al volo a campo aperto fa esplodere una gioia per la verità composta, contenuta, attenuata. Ma non per questo meno intensa o meno importante. Il tempo di Naomi Osaka ha preso velocità. .