WTA DOHA - Trionfo Kvitova, batte Muguruza e torna in top 10

A fine 2016, Petra Kvitova temeva di non poter più tornare a giocare. A febbraio 2018 è di nuovo in top 10. Le paure sono solo un'illusione per la ceca che vince la 22ma finale su 29, festeggia il secondo titolo e la tredicesima vittoria di fila, la sua seconda serie più lunga di sempre.

Chiude 3-6 6-3 6-4 contro Garbine Muguruza, conquista il sesto successo di fila contro una top 10 in altrettante sfide nel 2018 e mette il suo nome nell'albo d'oro del terzo Premier 5 sui cinque disponibili dopo le vittorie a Montreal nel 2012 e Wuhan nel 2014 e 2016.

Diventa così la terza ceca a trionfare a Doha dopo Safarova (2015) e Pliskova (2017), e torna a celebrare due titoli consecutivi per la prima volta dal 2011, dal trionfo a Linz e alle WTA Finals. Muguruza perde la quarta finale, dopo aver vinto le ultime quattro, ma è comunque sicura di risalire al numero 3 del ranking la prossima settimana.

Kvitova inizia con due doppi falli e due errori in lunghezza, di dritto e rovescio. Regala il primo break a Muguruza che non lascia, anzi raddoppia e vola presto 5-0. Sembra tutto facile, troppo facile, per la spagnola, alla prima finale a Doha.

Muguruza, che non aveva vinto due partite di fila in questa stagione prima di questa settimana, ha ritrovato la strada perduta con l'aggiunta di Conchita Martinez e la 28ma vittoria contro una top 10, Caroline Garcia, nei quarti di finale.

Non perde una finale dal 2015, vince almeno un torneo all'anno dal 2014, e ricorre stabilmente all'1-2 per accorciare gli scambi. La spagnola beneficia del riposo supplementare per il walk-over di Halep, Kvitova che ha lasciato il Khalifa Tennis and Squash Complex all'una di notte fatica a mantenere ritmo e riferimenti da fondo.

Ma la ceca anche per le sue avversarie rimane spesso un mistero. "E' difficile affrontarla quando è on fire e quando no" diceva Wozniacki, "perché non ti dà ritmo e sai che da un momento all'altro potrà iniziare a mettere in campo quei colpi che sta tirando fuori.

E quando quel momento arriva devi essere pronta". Muguruza ha bisogno di tre game per farsi trovare pronta, però. La ceca accorcia da 5-0 a 5-3, converte la prima palla break forzando l'errore di rovescio della spagnola, troppo trattenuta nell'esecuzione del dritto, ma alla seconda occasione la numero 4 del mondo chiude con un paio di dritti martellanti che spezzano la difesa in controbalzo di Kvitova.

Troppi i suoi 15 gratuiti a fronte di soli 4 vincenti per reggere la pressione di Muguruza, che si traduce in più dei 6 vincenti e dei 9 errori. Si articola in un controllo costante del gioco da fondo, nella capacità di aprirsi il campo non appena Kvitova accorcia contro il suo rovescio, nella rapidità di copertura del campo in orizzontale e in diagonale.

Il secondo set si apre con una Kvitova più sciolta, più fluida, più centrata col dritto mancino che lascia andare con più decisione nelle due direzioni. Salva una palla break nel terzo gioco, scandito dal punto del match: dopo una serie di spinte col dritto lungolinea, arriva su una palla corta e dipinge una controsmorzata in diagonale come un taglio di luce che apre una diverso percorso nel match.

Kvitova riesce a variare di più ritmo e traiettorie nello scambio, non si limita a subire le accelerazioni di Muguruza, e salva un'altra palla break nel quinto game con un rovescio pennellato in slice a cancellare un paio di errori precedenti piuttosto banali.

Il rovescio che bacia la riga porta Kvitova avanti 4-2, un paio di ottime combinazioni negano per il terzo game di fila la possibilità di break alla spagnola. Kvitova allunga 5-2 prima di portare il match al terzo al termine di uno scambio che misura la differenza si pressione rispetto al primo set sulla diagonale destra.

La ceca chiude il secondo set con 16 errori ma soprattutto 16 vincenti e salva un paio di palle break nel quarto game. Stampa un rovescio vincente e un ace, poi nel gioco successivo vince uno degli scambi più spettacolari dell'incontro che le vale il break del 3-2.

E' il momento chiave per la sua 365ma vittoria, la 251ma sul duro, la numero 109 al terzo set. Si alza il vento, che la infastidisce, ma in quell'ultimo scambio del quinto game succede anche qualcos'altro. Muguruza scivola, sbatte e striscia a terra il ginocchio sinistro che le viene pesantemente fasciato al cambio campo.

Il livello di gioco si mantiene alto, intenso, Kvitova estrae un gran dritto dei suoi e un ace, saranno sei a fine partita, per punteggiare il sesto game e puntellare la strada che porta al titolo. Muguruza si regala un'ultima effimera gioia, un pallonetto millimetrico che entusiasma il centrale.

Ma è troppo tardi per fermare la strada di Petra Kvitova verso il ventiduesimo capitolo di gloria. .