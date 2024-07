Wimbledon, le pagelle: Alcaraz show, Djokovic oltre ogni cosa. Sinner sufficiente

Dopo due intense settimane si è arrivati alla conclusione di Wimbledon, leggendario torneo che anche nel 2024 ci ha regalato grosse emozioni. Certezze o grandi sorprese, il torneo maschile o femminile, ha visto la vittoria di Carlos Alcaraz che ha confermato il successo del 2023 ed ha messo in chiaro oltre ogni classifica: il tennista spagnolo resta numero 3 al mondo ma sta riscrivendo la storia di questo sport, 4 Slam a soli 21 anni e nessuno ha raggiunto questi numeri con il murciano che ha ampi margini di crescita.

Maggiori sorprese nel femminile dove nessuno a inizio torneo si sarebbe aspettato una finale tra la ceca Krejcikova e la nostra splendida Jasmine Paolini, autrice nuovamente di un gran torneo. Ma ora andiamo a vedere le pagelle del torneo, sia per quello maschile che per quello femminile: ALCARAZ = 9 Dopo il Roland Garros Carlos sembrava aver rallentato con la sconfitta a sorpresa al Queen's e un inizio torneo che non sembrava impeccabile.

Come i grandi campioni lo spagnolo ha alzato il proprio livello nei momenti importanti e ha giocato semifinale e soprattutto finale ad un livello altissimo. Zero chance o quasi lasciate a Djokovic in una finale mai in discussione ed Alcaraz appare a tutti nettamente il più forte, soprattutto se parliamo di terra o erba.

Peccato per la sfida mancata con Sinner, ma non è di certo colpa dello spagnolo. Con una buona corsa sul cemento Alcaraz potrebbe tornare probabilmente numero uno e - visto i risultati - c'è anche da capirlo. DJOKOVIC = 8 Rammarico per la finale dove non ha mai impensierito realmente Alcaraz, ma parliamoci chiaramente, per Nole era già un miracolo essere li.

Lo ha sottolineato anche Alcaraz nel post gara, poco più di un mese fa Nole veniva operato ad un menisco e nessuno si aspettava un torneo del genere. Ovviamente un sorteggio piuttosto comodo ha aiutato, ma devi sempre vincere le partite e Djokovic lo ha fatto nonostante le difficoltà dopo la ripresa dall'infortunio.

Nel terzo set abbiamo visto una piccola reazione d'orgoglio ma Alcaraz era troppo forte, un dominio evidente e la resa del leggendario campione ha fatto comunque notizia. SINNER = 6 La sufficienza è data soprattutto da un tabellone complicato, ma Sinner fallisce nuovamente l'appuntamento e stavolta fa davvero male.

Jannik partiva da testa di serie numero uno e per molti - soprattutto dopo la vittoria di Halle - era il grande favorito. Il sorteggio non ha aiutato e le sfide contro Berrettini e Shelton hanno causato un notevole dispendio di energie.

Jannik ha raggiunto i Quarti ma è arrivato alla sfida con Medvedev non al meglio e sicuramente i problemi fisici hanno inciso sulla sfida. Se dobbiamo attuare una critica nei confronti del numero uno al mondo è proprio questa: non è la prima volta che Sinner accusa problemi fisici durante match importanti ed è questo l'aspetto principale sul quale lavorare, più di qualsiasi aspetto tecnico.

Il Sinner di Halle poteva vincere Wimbledon o comunque giocare quasi alla pari con Alcaraz, per mantenere il numero uno è questa la priorità. Intanto sono sei settimane in vetta al ranking e l'Italia si gode ancora il numero uno (meglio godere che criticare...).

MEDVEDEV = 7 Una grossa crescita rispetto al passato su questa superficie, Daniil non è più solo cemento e potremmo dire - a sensazione - che dopo Alcaraz e Sinner in questo torneo c'era lui. La vittoria contro Sinner è stata condizionata da dettagli, oltre che da episodi, e l'azzurro non stava benissimo ma Medvedev non si è distratto ed è riuscito a competere anche con un monumentale Alcaraz, troppo forte per chiunque in quella semifinale.

Il russo è in grossa crescita e ora arriva finalmente - dopo le Olimpiadi - l'amato cemento. MUSETTI = 7.5 L'eterna promessa sembra essere sbocciata. Nel corso di questo Wimbledon e a dire il vero in parte anche al Queen's abbiamo visto sprazzi del miglior Lorenzo, una continuità e una crescita in tutti i campi.

La semifinale Slam è il miglior risultato della carriera, ma siamo solo all'inizio del suo cammino (non dimentichiamo giovanissima età di Lorenzo) e i margini per crescere ci sono eccome. Attualmente Musetti è numero 16 al mondo ma con una buona corsa sul cemento non è da escludere la Top 10.

Da migliorare il servizio per competere con i migliori, lo stesso problema di Sinner all'inizio ma il tempo per migliorare c'è ed eccome, il talento lo conosciamo tutti. RUNE = 5 Il sorteggio non era impossibile, la sfida con un Djokovic abbastanza menomato era una grandissima occasione ma ancora una volta Holger ha fallito.

In molti - lui stesso ne parla - lo considerano il terzo membro della NextGen dopo Alcaraz e Sinner, ma intanto passa il tempo e la classifica e i risultati peggiorano. Parliamo di un gran talento, ma al momento disperso tra nervosismo e una strada incerta.

I margini di crescita ci sono, ma per ora cosi non va. SORPRESA E FLOP DEL TORNEO = Una delle più grosse sorprese, forse la più grande, è il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Un servizio che ricorda Isner, una crescita importante in pochi mesi e il francese è entrato ufficialmente in Top 50.

Un nome nuovo, un modo di giocare diverso dai soliti e curiosità per un ragazzo che farà probabilmente tanta strada. Tra le delusioni difficile non annoverare Hubert Hurkacz, uscito praticamente subito nel torneo.

Fils non era un avversario semplice, ma fin dalle prime battute il polacco non sembrava in forma. Visto la superficie si aspettavano tutti qualcosa in più e con questo Djokovic la finale non doveva essere utopia. Un vero peccato per lui, anche l'infortunio nel finale preoccupa.

KREJCIKOVA = 8.5 Dopo il Roland Garros la ceca trova un altro exploit nella sua carriera e conquista Wimbledon. Le lacrime davanti al tabellone con i vincitori e le parole per la mentore scomparsa Novotna hanno emozionato tutti e anche nel ballo di fine torneo Barbora ha mostrato un'eleganza inaspettata.

Una sorpresa in campo e fuori e una tennista che resterà nella storia visto i suoi successi. La finale si è decisa sui dettagli, l'impresa è arrivata soprattutto in semi contro la super favorita Rybakina.

PAOLINI = 8.5 Nessuno lo avrebbe immaginato a inizio anno e Jasmine conclude Wimbledon da numero 5 al mondo, finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon. Se a Parigi non c'erano chance contro la numero uno Swiatek qui Jasmine non ha vinto per poco, la sfida contro la Krejcikova si è giocata sul filo sebbene la ceca stava spesso avanti.

Peccato, ma più che rimpianto bisogna sorridere per questi risultati e Jasmine lo fa sempre! A cura di Mario Tramo