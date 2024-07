Wimbledon, prezzi alle stelle per la finale: ecco quanto costa Djokovic vs Alcaraz

Tra pochi minuti avrà il suo inizio l'atto finale di Wimbledon, la finale del torneo maschile che vedrà di fronte - per il secondo anno consecutivo - Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Quello odierno è probabilmente uno dei match più attesi dell'anno, ancora più interessante visto che parliamo di un rematch di ciò che è accaduto la scorsa stagione, nel 2023.

Rispettivamente il numero 2 e il numero 3 al mondo, il grande assente è manco a dirlo il nostro numero uno Jannik Sinner ma in campo c'è praticamente il meglio del tennis mondiale. Da una parte il tennista più vincente di sempre, colui che ha trionfato per 24 titoli del Grande Slam, dominando per anni nel circuito e dall'altra il giovane talento, il 21enne Carlos Alcaraz, in corsa per il suo quarto Slam in un'età giovanissima e nessuno si aspettava di vedere questi numeri: dopo il Roland Garros Alcaraz ha partecipato al torneo del Queen's dove non è riuscito a mantenere il titolo ed ha perso contro il britannico Jack Draper (tra le delusioni di questo torneo).

Con una vittoria Djokovic raggiungerebbe a quota 8 Wimbledon Roger Federer e gli toglierebbe l'ennesimo record della storia, dopo i tanti conquistati in questi anni, spesso a discapito dello svizzero. C'è grande attesa per questo match e lo dimostra anche il botteghino.

Per l'incontro è previsto il tutto esaurito e sono ancora pochi i biglietti disponibili: in generale i biglietti della finale hanno un costo altissimo, quello meno costoso ad esempio - come riporta The Athletic - costa oltre 10 Milà euro.

Cifre spaventose e che testimoniano ancora di più la crescita del tennis in questi anni, ora bisogna solo fermarsi ed assistere alla finale.