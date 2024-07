Wimbledon, finale Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic: ecco le quote dei bookmakers

Wimbledon ha la stessa finale di un anno fa. Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Testa di serie numero 3 del torneo lo spagnolo, testa di serie numero 2 il serbo. Alcaraz va a caccia a 21 anni del suo quarto titolo del Grande Slam, Djokovic che detiene già il record di plurivincitore Slam di tutti i tempi cerca a 37 anni il successo numero 25.

Come vedono i bookmakers questa sfida? Va detto che la finale è vista molto equilibrata anche se tutte le principali agenzie di scommesse sono concordi nel ritenere Carlos Alcaraz favorito per il successo finale. Iniziamo da William Hill nota agenzia internazionale.

Il successo di Carlos Alcaraz è pagato 1,70 volte la giocata, quello di Novak Djokovic 2,25. In altre parole - per i meno avvezzi - giocando dieci euro sullo spagnolo se ne vincono 17, giocandoli sul serbo se ne vincono in caso di suo successo 22,50.

Analizziamo anche i dati relativi al set betting ovvero si può giocare anche sul numero di set della finale. Il successo di Alcaraz tre set a zero è in lavagna a 4,20, stessa quota 4,20 per la vittoria di Alcaraz in 4 set.

Lo spagnolo che vince in cinque set è pagato a 5. Il successo di Djokovic in tre set è pagato a 7. A 5,80 in quattro set infine anche una vittoria di Djokovic in cinque set è pagata 5,80.

Ecco i dati delle agenzie di scommesse sulla finale di Wimbledon Alcaraz-Djokovic

Analizziamo ora le quote di bwin.

Che, va detto, non sono particolarmente difformi da quelle viste in precedenza. Il successo di Alcaraz è pagato a 1,67 volte la giocata, quello di Novak Djokovic è pagato a 2,15. Per Eurobet il successo di Carlos Alcaraz è quotato in lavagna a 1,66, l'affermazione di Novak Djokovic è qui pagata a 2,13.

Per Better Lottomatica le quote sono le seguenti: affermazione di Carlos Alcaraz in tabellone a 1,71, quella del 24 volte campione Slam serbo a 2,20. Infine per Snai le quote sono le seguenti: 1,70 per il successo di Carlos Alcaraz e a 2,15 c'è la vittoria di Novak Djokovic.