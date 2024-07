Wimbledon, Day 14 - Djokovic sfida Alcaraz per il titolo: l'orario della finale

A Wimbledon, per il secondo anno consecutivo, saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz a contendersi il trofeo più prestigioso del circuito. Nel 2023 a trionfare ci ha pensato lo spagnolo che ha sconfitto il campione serbo sul suo terreno preferito: quello del quinto set.

Il parziale decisivo, però, è diventato ormai una specialità per il fenomeno di El Palmar. A soli 21 anni, il suo record segnala infatti dodici vittorie e una sola sconfitta.

Djokovic ha fatto una corsa contro il tempo per tornare a competere sui prati dell'All England Club dopo l'operazione al menisco subita lo scorso 6 giugno.

Con il passare dei giorni, il belgradese ha iniziato a giocare sempre meglio e, anche se non è ancora al 100% come normale che sia, ha raggiunto la decima finale ai Championships. Al termine del match vinto in tre set contro Lorenzo Musetti, Djokovic ha mostrato tutto il rispetto che nutre nei confronti del suo prossimo rivale.

"Alcaraz merita di essere il più forte 21enne della storia di questo sport, vincerà tanti Slam in carriera. È un bell’esempio di giovane disposto a lavorare per raggiungere i suoi obiettivi” .

"He's as complete of a player as they come"



Novak Djokovic spoke with glowing praise about Carlos Alcaraz. Sunday is going to be special 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/0ECJAmpOwg — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024