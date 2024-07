Wimbledon - Krejcikova è la nuova regina: Paolini si arrende in finale

Chissà quante volte Jana Novotna avrà parlato in passato con Barbora Krejcikova della magnifica vittoria ottenuta sui prati dell'All England Club nel 1998. Novotna ha sempre creduto in lei ed è stata la sua allenatrice nel periodo più delicato per una giovane atleta: quello che segna il passaggio dal circuito Junior a quello maggiore e, quindi, dal mondo dei "piccoli" a quello dei "grandi" .

Novotna le ha insegnato a non mollare mai, a superare il dolore e a trovare un motivo per lottare senza pensare a ciò che accade lontano dal rettangolo di gioco. Krejcikova ha seguito i suoi insegnamenti alla lettera e, poco prima che la sua mentore lasciasse questa Terra, le ha promesso che avrebbe vinto un torneo del Grande Slam.

Novotna è scomparsa nel 2017 dopo una lunga battaglia contro un brutto male e non ha potuto assistere al cammino trionfante vissuto al Roland Garros nel 2021 dalla sua allieva prediletta. Una promessa che era forse orientata soprattutto a Wimbledon, il luogo sacro che avrebbe in qualche modo potuto stabilire una connessione ancora più forte tra loro due.

La ceca ha pianto al termine della semifinale con Elena Rybakina e, ora che è diventata la nuova regina dei Championships, può sollevare al cielo il trofeo, sorridere e stringere in un abbraccio ultraterreno la sua dolce e cara Jana Novotna .

Si interrompe per il secondo Major di fila in finale la favola di Jasmine Paolini, che deve però guardare con orgoglio e con il solito sorriso a quello che ha fatto e trasmesso a tutti gli appassionati di tennis italiani.

Nel corso di questa stagione, l'italiana ha compiuto imprese impensabili fino a poco tempo fa. Basti pensare, per esempio, che negli ultimi diciassette anni solo Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray e Serena Williams erano stati capaci di spingersi fino all'ultimo atto di Wimbledon e del Roland Garros nella stessa annata.

Risultati che nessuno le potrà portare via e che dovranno mantenere accesa la fiamma della speranza e continuare a coltivare quel sogno chiamato Slam. Paolini si è arresa con il punteggio di 2-6, 6-2, 4-6.

Wimbledon - Krejcikova è la nuova regina: Paolini si arrende in finale

La tensione ha avuto la meglio su Paolini a inizio partita: l'azzurra ha ceduto subito la battuta senza riuscire a opporre resistenza alle accelerazioni effettuate da Krejcikova con il dritto.

Dopo aver salvato due palle dello 0-3, la prima con un perfetto drop shot, Paolini ha bussato alla porta della ceca in risposta fermandosi solo ai vantaggi. Quando il set sembrava potersi riaprire, un rovescio affossato in rete dall'italiana sull'1-3 ha consentito a Krejcikova di mettere in cassaforte il doppio break e chiudere in scioltezza 6-2.

Paolini ha così deciso di prendersi una breve pausa e raggiungere gli spogliatoi per chiarirsi le idee e puntare su quella forza interiore in grado di fare la differenza nei momenti cruciali. Un espediente che ha dato i suoi frutti, perché ha esercitato maggiore pressione sulla rivale e guadagnato rapidamente il 3-0 con un fondamentale break.

Krejcikova ha rimontato da 15-40 nel quarto game, ma non ha contenuto l'esplosività di una Paolini più carica che mai. La tennista classe 1996 ha ripagato la ceca con la stessa moneta pareggiando i conti con un netto 6-2.

Entrambe hanno acquisito solidità al servizio nella frazione decisiva: Krejcikova, in particolare, ha perso un solo punto in tre turni rafforzando la propria posizione. A spostare l'equilibrio è stato un doppio fallo, commesso da Paolini sulla seconda chance offerta sul 3-3.

La ceca ha cancellato due palle del contro break sul 5-4 con una coraggiosa discesa a rete e un discreto dritto in contropiede scrivendo la parola fine.