37esima finale Slam di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz per fare 4 su 4: tutti i numeri

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic è la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Per Novak Djokovic sarà la finale Slam numero 37 e andrà a caccia del successo numero 25. Carlos Alcaraz è alla quarta finale Slam e fino a questo momento ha vinto tutte quelle che ha giocato.

Sono davvero tanti i numeri che caratterizzano questa finale. Novak Djokovic battendo Lorenzo Musetti come detto ha ottenuto la finale Slam numero 37: è andato in doppia cifra in tre Slam (10 finali in Australia, 10 a Wimbledon con questa e 10 a New York, sono 7 invece le finali a Parigi).

Djokovic è alla sesta finale di Wimbledon consecutiva, l'ultima finale sui prati londinesi in cui non è stato presente è stata Federer-Cilic del 2017. Eguaglia anche Ken Rosewall con 6 finali Slam raggiunte dopo i 35 anni.

Domani andrà a caccia dell'ottavo titolo a Wimbledon che gli consentirebbe di eguagliare il record di successi di Roger Federer.

Carlos Alcaraz alla seconda finale di Wimbledon di fila e alla quarta in carriera

Intanto va segnalato che per il secondo anno di fila a Wimbledon ci sarà la finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Nell'era Open il record è di tre finali di fila tra gli stessi due giocatori. E' avvenuto in due occasioni: Becker e Edberg hanno giocato tre finali di fila tra il 1988 e il 1990 e stessa cosa hanno fatto Federer e Nadal tra il 2006 e il 2008.

Carlos Alcaraz è alla quarta finale Slam in carriera: ha già vinto una volta Us Open, Wimbledon e Roland Garros, punta a fare 4 su 4. Inoltre è il secondo spagnolo della storia dopo Rafael Nadal a raggiungere la finale di Wimbledon in almeno 2 occasioni.

Ha raggiunto Manuel Santana al secondo posto nella classifica dei tennisti spagnoli con più finali Slam giocate. Infine nella classifica dei giocatori più giovani al momento in cui si sono qualificati per la quarta finale Slam nell'era Open, Alcaraz è al quarto posto. Davanti a lui ci sono solo Bjorn Borg, Mats Wilander e Rafael Nadal.