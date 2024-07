Wimbledon - Djokovic torna in finale, Musetti si arrende. Sarà rivincita con Alcaraz

2 ore e 48 minuti. È il tempo impiegato da Novak Djokovic per regolare Lorenzo Musetti e tornare ancora una volta in finale a Wimbledon. Il campione serbo, nonostante un'operazione al menisco del ginocchio a tre settimane dal via ufficiale del torneo, ha saputo compiere un percorso netto di 6 vittorie consecutive che l'hanno portato nuovamente a giocarsi l'atto conclusivo dello Slam londinese.

Domenica avrà l'opportunità di ottenere il 25esimo trionfo a livello Major e, tra gli altri record, di raggiungere Roger Federer come titoli vinti nella storia della manifestazione (8). Solo applausi, e non pochi, per Musetti, che è stato grandissimo ad arrivare fino a questo punto della competizione e comunque contendere la vittoria a uno dei migliori (se non il migliore di tutti) della storia del tennis.

Un risultato storico per il carrarino che gli consentirà di tornare al numero 16 del mondo nella classifica Atp da lunedì, avvicinandosi al suo best ranking (la 15esima posizione). L'equilibrio nel primo set è stato rotto dal giocatore di Belgrado, che nel sesto game si è portato avanti 0-40 e sfruttato la seconda delle tre palle break a disposizione.

Il numero 2 al mondo non ha chiuso così facilmente la pratica del parziale inaugurale, perdendo a sorpresa la battuta dopo aver sprecato due set point quando si è trovato a servire sul 5-3. Nel momento in cui aveva la possibilità di pareggiare i conti, l'azzurro ha avvertito un po' di tensione e, dopo essere stato di nuovo sotto 0-40, ha ceduto il servizio che è valso il set al suo avversario (6-4).

Il 22enne ha reagito molto bene conquistando subito un break nel secondo, difendendolo con le unghie e i denti nel game successivo (2-0). Sul più bello, ancora una volta, Musetti è mancato e ha consentito a Djokovic di rientrare in partita con un break ottenuto a zero.

Il parziale si è allungato fino al tie-break e il serbo si è naturalmente dimostrato più lucido nella fase più cruciale del match, aggiudicandoselo per 7-2. Un brutto colpo per Lorenzo, che ha alternato momenti positivi e negativi con il suo gioco: infatti, nel terzo set è stato costretto a inseguire nel punteggio, cedendo immediatamente la battuta al rivale.

Una situazione che il 37enne ha gestito in modo perfetto, non dando praticamente chances al toscano di provare a recuperare il break di svantaggio. 6-4, al quarto match point, e finale sbloccata. Il 14 luglio andrà così in scena la rivincita del 2023: Djokovic ritroverà dall'altra parte della rete Carlos Alcaraz, che riuscì a batterlo esattamente un anno fa dopo una battaglia durissima di 5 set.