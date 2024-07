Ecco l'orario della finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova

Il giorno della verità si avvicina, il giorno di un sogno italiano. Cresce l’attesa per un sabato che potrebbe consegnare Jasmine Paolini alla storia del tennis italiano e di questo sport in generale. Alla tennista azzurra manca un ultimo passo, un ultimo acuto nella finale di Wimbledon contro la ceca Barbora Krejcikova per iscrivere il suo nome nell’olimpo delle campionesse Slam.

Due storie simili, con caratteristiche comuni: entrambe 28enni (la ceca compirà 29 anni a dicembre), le due tenniste sono alla seconda finale in un torneo major, dopo essersi spinte fino all’ultimo atto del Roland Garros, ma con esiti differenti.

Krejcikova conquistò il titolo nel 2021 contro Anastasija Pavljučenkova, Paolini si è arresa quest’anno a Iga Swiatek. Sia la ceca che l’azzurra sono poi ottime doppiste: la 28enne di Brno ha conquistato ben sette titoli slam in coppia con Katerina Siniakova, oltre alle Finals nel 2021, Jasmine forma una delle coppie più forti dell’anno insieme a Sara Errani.

L’orario della finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova

La finale di questa edizione di Wimbledon riserverà all’albo d’oro una nuova campionessa, la 52esima della storia di questo circolo.

L’appuntamento con la storia è in programma sabato 13 luglio alle 15 ora italiana. Un titolo che potrebbe avere per Jasmine un significato speciale. Oltre ad essere il primo Grande Slam da inserire nella propria bacheca, l’azzurra potrebbe avvicinarsi ulteriormente al quarto posto del ranking Wta, attualmente occupato da Elena Ribakyna.

Un piazzamento che le permetterebbe di eguagliare il miglior risultato di un’italiana, ossia quello di Francesca Schiavone nel 2011. Paolini inoltre si spingerebbe al secondo posto della Race, alle spalle della numero uno Swiatek.

Al termine della finale femminile, in programma non prima delle 16:30 la finale di doppio maschile tra la coppia australiana Jordan Thompson e Max Purcell e Harri Heliovaara- Henry Patten.